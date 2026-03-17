Especialista elenca formas de notar suplemento falsificado

O mercado de suplementos alimentares no Brasil vive um momento de forte expansão, impulsionado pela busca por saúde, bem-estar e performance. O setor atingiu US$ 3,9 bilhões em 2025 e, segundo o IMARC Group, pode alcançar US$ 9,5 bilhões até 2034, o que amplia os riscos para consumidores, acima de tudo no ambiente digital.

Com a expansão de plataformas de social commerce, como o TikTok Shop, e o crescimento dos e-commerces, também aumentaram os casos de golpes envolvendo produtos falsificados, anúncios clonados e perfis falsos de vendedores. Uma pesquisa da Branddi revelou que, no último bimestre de 2025, o varejo concentrou 40% dos ataques digitais no Brasil. O resultado é que o consumidor pode ser enganado com facilidade e, em casos mais graves, colocar a própria saúde em risco.

Para evitar golpes e riscos à saúde, Zhang Ye, fundador e CEO da Always Fit, marca brasileira de suplementos, recomenda atenção redobrada e alguns cuidados ao comprar suplementos online:



1. Desconfiar de produtos e anúncios que imitam marcas conhecidas

Imagens copiadas de sites oficiais, logotipos semelhantes, embalagens quase idênticas e até nomes parecidos são estratégias usadas para confundir o consumidor. “Um suplemento falsificado pode conter substâncias proibidas ou dosagens perigosas, o que representa um risco real à saúde”, alerta Ye. Produtos adulterados, sem controle sanitário, podem causar intoxicações, reações alérgicas e efeitos adversos no médio e longo prazo.



2. Verificar o vendedor antes de comprar

Sites com aparência profissional ou perfis em redes sociais que simulam lojas legítimas, mas não entregam o produto após o pagamento, são práticas comuns em fraudes online, explica Ye. Antes de finalizar a compra, vale pesquisar o nome da empresa no Reclame Aqui para checar a reputação, o histórico de reclamações e como a marca responde aos consumidores. Além disso, rótulos com erros de português, ausência de informações como lote, validade ou fabricante e falta de registro ou notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são sinais de alerta.



3. Priorizar marcas confiáveis e canais oficiais

Sempre que possível, o ideal é comprar diretamente nos sites das marcas ou em varejistas, marketplaces reconhecidos, como o Mercado Livre. As lojas oficiais oferecem garantia de procedência, política de troca e suporte ao consumidor. “Comprar em canais oficiais é a forma mais simples de reduzir o risco de fraude e garantir a procedência do produto”, recomenda Ye. Em caso de dúvida, vale consultar o site do fabricante para confirmar se o ponto de venda está autorizado.



4. Observar os detalhes físicos e lacres da embalagem

Ao receber o produto, o recomendado é analisar a qualidade da impressão e os dispositivos de segurança. Suplementos originais possuem lacres firmes, muitas vezes personalizados, e ausência de rebarbas no plástico. “Falsificadores costumam reutilizar potes ou usar embalagens de baixo custo, em que o rótulo sai facilmente com o passar do dedo ou apresenta cores desbotadas e imagens desconfiguradas”, detalha o executivo.

Além do prejuízo financeiro, a ingestão de suplementos falsificados representa um risco real à saúde. Produtos sem controle de qualidade podem comprometer órgãos vitais ou causar desequilíbrios nutricionais, principalmente quando consumidos de forma contínua.

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“A segurança na compra é tão importante quanto a escolha do produto em si. Consumidores informados, atentos aos sinais de alerta e criteriosos na escolha de marcas e canais de venda reduzem as chances de cair em golpes e protegem não apenas o bolso, mas principalmente a saúde”, frisa o CEO da Always Fit.