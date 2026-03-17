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Especialista elenca formas de notar suplemento falsificado

Aumento de fraudes no comércio eletrônico exige orientações sobre verificação de rótulos e procedência para assegurar integridade do consumidor.

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DINO
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Repórter
17/03/2026 15:35

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Portrait of young adult unhappy woman standing with smart phone in hands, drinking coffee or tea in the kitchen, expressing negative emotions while reading message.
Portrait of young adult unhappy woman standing with smart phone in hands, drinking coffee or tea in the kitchen, expressing negative emotions while reading message. crédito: DINO

O mercado de suplementos alimentares no Brasil vive um momento de forte expansão, impulsionado pela busca por saúde, bem-estar e performance. O setor atingiu US$ 3,9 bilhões em 2025 e, segundo o IMARC Group, pode alcançar US$ 9,5 bilhões até 2034, o que amplia os riscos para consumidores, acima de tudo no ambiente digital.

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Com a expansão de plataformas de social commerce, como o TikTok Shop, e o crescimento dos e-commerces, também aumentaram os casos de golpes envolvendo produtos falsificados, anúncios clonados e perfis falsos de vendedores. Uma pesquisa da Branddi revelou que, no último bimestre de 2025, o varejo concentrou 40% dos ataques digitais no Brasil. O resultado é que o consumidor pode ser enganado com facilidade e, em casos mais graves, colocar a própria saúde em risco.

Para evitar golpes e riscos à saúde, Zhang Ye, fundador e CEO da Always Fit, marca brasileira de suplementos, recomenda atenção redobrada e alguns cuidados ao comprar suplementos online:

1. Desconfiar de produtos e anúncios que imitam marcas conhecidas

Imagens copiadas de sites oficiais, logotipos semelhantes, embalagens quase idênticas e até nomes parecidos são estratégias usadas para confundir o consumidor. “Um suplemento falsificado pode conter substâncias proibidas ou dosagens perigosas, o que representa um risco real à saúde”, alerta Ye. Produtos adulterados, sem controle sanitário, podem causar intoxicações, reações alérgicas e efeitos adversos no médio e longo prazo.

2. Verificar o vendedor antes de comprar

Sites com aparência profissional ou perfis em redes sociais que simulam lojas legítimas, mas não entregam o produto após o pagamento, são práticas comuns em fraudes online, explica Ye. Antes de finalizar a compra, vale pesquisar o nome da empresa no Reclame Aqui para checar a reputação, o histórico de reclamações e como a marca responde aos consumidores. Além disso, rótulos com erros de português, ausência de informações como lote, validade ou fabricante e falta de registro ou notificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são sinais de alerta.

3. Priorizar marcas confiáveis e canais oficiais

Sempre que possível, o ideal é comprar diretamente nos sites das marcas ou em varejistas, marketplaces reconhecidos, como o Mercado Livre. As lojas oficiais oferecem garantia de procedência, política de troca e suporte ao consumidor. “Comprar em canais oficiais é a forma mais simples de reduzir o risco de fraude e garantir a procedência do produto”, recomenda Ye. Em caso de dúvida, vale consultar o site do fabricante para confirmar se o ponto de venda está autorizado.

4. Observar os detalhes físicos e lacres da embalagem 

Ao receber o produto, o recomendado é analisar a qualidade da impressão e os dispositivos de segurança. Suplementos originais possuem lacres firmes, muitas vezes personalizados, e ausência de rebarbas no plástico. “Falsificadores costumam reutilizar potes ou usar embalagens de baixo custo, em que o rótulo sai facilmente com o passar do dedo ou apresenta cores desbotadas e imagens desconfiguradas”, detalha o executivo.

Além do prejuízo financeiro, a ingestão de suplementos falsificados representa um risco real à saúde. Produtos sem controle de qualidade podem comprometer órgãos vitais ou causar desequilíbrios nutricionais, principalmente quando consumidos de forma contínua.

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“A segurança na compra é tão importante quanto a escolha do produto em si. Consumidores informados, atentos aos sinais de alerta e criteriosos na escolha de marcas e canais de venda reduzem as chances de cair em golpes e protegem não apenas o bolso, mas principalmente a saúde”, frisa o CEO da Always Fit.



Website: https://alwaysfit.com.br/

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