Miro anuncia centro asiático em Singapura para acelerar o crescimento em toda a região e levar a cooperação em IA a novos mercados

Miro®, a plataforma de inovação em IA para equipes, anunciou hoje planos de expansão de suas operações na Ásia, apoiando organizações em toda a região em sua jornada de transformação digital. A Miro investe em pessoas, recursos e infraestrutura, que visam o crescimento em importantes mercados, incluindo Singapura, Índia, Coreia do Sul e outros países do Sudeste Asiático.

À medida que o centro de gravidade da inovação mundial se desloca para a Ásia, onde os gastos em P&D chegam a 45% do investimento internacional em 2024, as organizações que lideram esta transformação precisam de ferramentas e plataformas criadas para a complexidade e o ritmo da inovação e cooperação modernas. O espaço de trabalho de inovação com IA da Miro está em uma posição única para apoiar este momento. A Miro oferece às organizações o nível de contexto compartilhado necessário para passar da descobertaàexecução com mais rapidez do que nunca. Para os inovadores mais ambiciosos da Ásia, onde a velocidade de lançamento no mercado e a cooperação internacional são prioridades existenciais, a Miro oferece o vínculo entre a criatividade humana e a capacidade da IA.

No centro da estratégia de expansão da Miro está um novo polo asiático localizado em Singapura. Este polo irá atender tanto o mercado doméstico de Singapura como servir como plataforma de lançamento para países vizinhos. A iniciativa reforça a capacidade da Miro de dar suporte a seus clientes atuais, alcançar novos clientes e continuar desenvolvendo um ecossistema com parceiros regionais, incluindo AWS, Vsaas Global, GoPomelo, Altudo e outros.

"Singapura é uma escolha natural para sediar nossas operações na Ásia", disse Sunil Pamnani, Chefe de Vendas da Miro para a Ásia. "Este é um lugar onde organizações e instituições governamentais entendem a necessidade de transformação, não apenas de adoção. Elas valorizam o pensamento a longo prazo, a execução disciplinada e a tecnologia que gera resultados reais. Esta mentalidade é exatamente o que precisamos para reimaginar como equipes e IA trabalham juntas."

"A oportunidade de expandir nossa base de clientes na Ásia é significativa", disse Brigid Archibald, Diretora da Miro para a região JAPAC. "Nosso investimento em Singapura é parte de um compromisso duradouro com clientes, parceiros e nosso ecossistema em toda a região. As organizações estão em um momento crucial, no qual precisam concretizar seus investimentos em IA e passar da experimentaçãoàintegração. A Miro vem ajudando os líderes a conquistar esta meta."

A nível mundial, a Miro possui mais de 100 milhões de usuários e mais de 250 mil clientes. Um número significativo destes clientes está localizado em países de toda a região e já utiliza a Miro, colhendo os benefícios de integrá-lo a seus fluxos de trabalho e operações cruciais. Entre eles, estão a TCS Pace (operada pela Tata Consultancy Services) e a Frasers Property, que utilizam a Miro para reduzir o tempo de lançamento de produtos no mercado, melhorar a qualidade das ideias e redefinir seus processos de inovação.

“Com a Miro AI, podemos usar sugestões inteligentes para questionar suposições, testar ideias e explorar novas perspectivas", disse Subin Pillai, Diretor de Produto e Líder de Estúdio na TCS Pace. "A Miro Sidekicks age como qualquer outro membro da equipe, ajudando a validar casos de uso, sugerir melhorias e simular cenários do mundo real. Eu podia instruí-lo a assumir diferentes funções, desafiar nossas suposições e oferecer perspectivas que rompiam nossa barreira mental. De repente, não estávamos apenas facilitando um workshop. Estávamos orquestrando uma sinfonia de inteligência humana e artificial. O impacto é um ciclo de inovação 50% mais rápido, com protótipos funcionais em 90 minutos."

"A Miro nos poupou tempo, reduziu custos e tornou a inovação mais acessível", disse Iris Tan, Diretora Sênior de Inovação Estratégica na Frasers Property. "Nossos líderes seniores e participantes internacionais agora o utilizam para estruturar ideias e impulsionar decisões estratégicas com mais rapidez do que nunca. Deixamos de simplesmente criar espaços para realmente entender o que nossos inquilinos e seus clientes precisam. O Design Thinking é a base desta mudança, e a Miro nos permite incorporá-lo em toda a nossa organização."

Sobre a Miro

A Miro é o espaço de trabalho de inovação em IA que reúne equipes e IA para planejar, cocriar e desenvolver a próxima grande novidade, mais rapidamente. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em 250.000 clientes, a Miro capacita equipes multifuncionais a fluir desde a descoberta inicial até a entrega final em uma tela compartilhada, com foco em IA. Com a tela como guia, os fluxos de trabalho de IA colaborativos da Miro mantêm as equipes no ritmo de trabalho, facilitam mudanças nas formas de trabalho e impulsionam a transformação em toda a organização. Fundada em 2011, a Miro atualmente emprega mais de 1.600 pessoas em 13 centros ao redor do mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

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