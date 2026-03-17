99Food segue expansão e chega só hoje em mais quatro cidades

A 99Food inicia, nesta terça-feira (17), oficialmente sua operação em Fortaleza, Porto Alegre, São José dos Campos e Sorocaba com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida. A 99 segue cumprindo seu plano nacional de expansão, com investimento previsto de R$ 2 bilhões. Chegando a mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano, esta é a terceira capital do Nordeste, somando-se a Recife e Salvador, a contar com a 99Food.

“Seguimos firmes com nossa estratégia de negócio e reafirmamos nosso compromisso de trazer os preços baixos e oportunidade de ganhos característicos de 99Food”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99. Desde o ano passado, a empresa já está presente em mais de 70 cidades, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba.

A 99Food inclui grandes redes como McDonald’s e Burger King, além de diversos estabelecimentos locais. Dentro do SuperApp da 99, a proposta é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os clientes, a chegada do serviço traz incentivos como cupons de até R$ 99 e entregas gratuitas nas primeiras compras.

Para os entregadores, o ecossistema da 99 utiliza um algoritmo e inteligência artificial (IA) para realizar o “match” ideal entre pedido e entregador, alcançando uma acurácia nas estimativas de tempo de preparo dos restaurantes e, consequentemente, impactando o tempo total de entrega.

“A chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas”, diz o executivo. A diferença das taxas aplicadas pela 99Food permite que os comerciantes não sejam obrigados a repassar custos para os consumidores e encontrem uma margem de lucro saudável para o seu negócio. Nossa expansão, chegando em Fortaleza e indo para o resto do Brasil nos próximos meses, é a prova de que o delivery de comida no país está evoluindo. Mais e mais brasileiros querem ter acesso à conveniência e os preços acessíveis, acrescenta ele.

Com um tempo médio de 25 a 30 minutos por pedido, a 99Food possui uma oferta inicial aos entregadores de ganho mínimo garantido de R$ 250 ao realizar 20 viagens pela 99, sendo ao menos cinco de delivery de comida.

Com a estreia da 99Food nos municípios, os consumidores podem unificar tarefas, contando com serviços de transporte de pessoas e entregas de itens pela 99 e financeiros pelo 99Pay, tudo junto em um único aplicativo. “Somos a opção de delivery que completa um ecossistema de comodidade ao oferecer em um único aplicativo soluções de mobilidade, entregas, delivery de comida e meios de pagamento”, destaca Rossini.

Com DNA brasileiro desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 3.300 cidades, conecta 60 milhões de usuários cadastrados a 1,5 milhão de motoristas e motociclistas, que, além de transportar pessoas, cuidam de entregas de objetos, e agora também de comida. Só o setor de entregas da empresa, por exemplo, teve um aumento de 125% no último ano.

Sobre a 99

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A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.