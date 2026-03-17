Imersão em São Paulo debate renda digital na nutrição

Nutricionistas de diferentes regiões do Brasil participam, nos dias 20 e 21 de março, em São Paulo, de uma imersão presencial voltada ao desenvolvimento profissional no ambiente digital. O evento reúne profissionais da nutrição em uma programação dedicada à monetização na internet, construção de autoridade e desenvolvimento de carreira no mercado digital.

A proposta do encontro é apresentar caminhos estratégicos para que nutricionistas ampliem suas fontes de receita e fortaleçam sua presença online, acompanhando as transformações no comportamento do consumidor e as novas oportunidades de atuação dentro da creator economy.

A iniciativa acontece em um cenário de crescimento expressivo da economia dos criadores no Brasil. Segundo o relatório State of Influencer Marketing 2026, da HypeAuditor, o país reúne cerca de 4,4 milhões de influenciadores apenas no Instagram, ocupando a segunda posição global no número de criadores de conteúdo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além da expansão no número de criadores, o setor também registra crescimento econômico relevante. Segundo levantamento divulgado pela Exame, o mercado de influência movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano no Brasil, evidenciando o potencial de monetização e geração de oportunidades profissionais no ambiente digital.

Nesse contexto, nutricionistas têm buscado alternativas para diversificar receitas, fortalecer a presença digital e estruturar carreiras mais sustentáveis e escaláveis. A internet passou a funcionar não apenas como canal de comunicação com pacientes, mas também como plataforma para desenvolvimento de produtos, serviços e conteúdos educativos.

Durante a imersão, serão abordados temas como criação de conteúdo com objetivo de monetização, organização de ofertas digitais, estratégias de fidelização de pacientes, construção de marca pessoal e posicionamento estratégico nas redes sociais. A programação inclui conteúdos aplicados, momentos de troca entre participantes e oportunidades de networking entre profissionais da área.

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A expectativa é reunir nutricionistas interessadas em compreender melhor as possibilidades de crescimento no ambiente digital e desenvolver estratégias para ampliar sua atuação profissional dentro do mercado da saúde e da creator economy.