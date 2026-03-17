A MidOcean Energy, da EIG, anuncia captação inicial de capital de US$ 1,2 bilhão, superando a cobertura de US$ 1,0 bilhão.

A MidOcean Energy (“MidOcean” ou a “Empresa”), uma empresa de gás natural liquefeito (GNL) constituída e administrada pela EIG, anunciou hoje uma captação de capital de mais de US$ 1,2 bilhão.

Essa captação de capital inclui:

um compromisso de US$ 500 milhões da Idemitsu Kosan, uma empresa global de energia altamente respeitada com presença de longa data em toda a cadeia de valor do setor; e

compromissos adicionais de US$ 790 milhões de investidores novos e existentes.

Isso representa um marco significativo no programa de formação de capital da MidOcean e reflete o interesse contínuo de investidores, novos e existentes, na estratégia da Empresa de construir uma plataforma global de GNL diversificada, resiliente e de longa duração.

Há um impulso adicional significativo proveniente de investidores que estão atualmente em fase de documentação. A MidOcean continuará a levantar capital, com uma meta acumulada de até US$ 2 bilhões de novos investidores. A empresa tem recebido interesse substancial de investidores que buscam exposição de longo prazo ao setor de GNL, apoiada por fundamentos de forte demanda, crescimento limitado da oferta e pelo papel do GNL no apoioàsegurança energética eàtransição energética. Eventos recentes apenas reforçam a solidez da tese de investimento da MidOcean.

De la Rey Venter, CEO da MidOcean, afirmou: “Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindasàIdemitsu Kosan como investidora estratégica na MidOcean. O sucesso desta captação de capital é uma forte validação da estratégia, da base de ativos e do pipeline de transações da MidOcean. O nível de participação, tanto de novos investidores quanto da nossa base atual de acionistas, demonstra confiança em nossa estratégia e em nossa empresa. Esperamos receber mais investidores na companhiaàmedida que avançamos rumo ao fechamento final.”

Aviso importante

Este anúncio tem finalidade exclusivamente informativa e não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Qualquer oferta será realizada apenas de acordo com os documentos de oferta aplicáveis e em conformidade com as leis de valores mobiliários pertinentes.

Sobre a EIG

A EIG é uma investidora institucional líder nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 25,4 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2025. A EIG se especializa em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionadaàenergia em escala global. Ao longo de seus 43 anos de história, a EIG investiu mais de US$ 53,4 bilhões no setor de energia por meio de 425 projetos ou empresas em 44 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos dos EUA, Ásia e Europa. A sede da EIG fica em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e administrada pela EIG, busca construir um portfólio global de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custos e emissões de carbono. Isso reflete a crença da EIG no GNL como um elemento crítico para um sistema energético global com menos carbono, mais competitivo e mais seguro. A MidOcean Energy possui diversos interesses em GNL, incluindo a LNG Canada, a Gorgon LNG, a Pluto LNG, a QCLNG e a Peru LNG. A empresa é liderada por De la Rey Venter, um veterano do setor com 27 anos de experiência, que ocupou diversos cargos executivos de alto nível, incluindo o de chefe global de GNL da Shell Plc.

Para mais informações, acesse o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com ou o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Informações de contato da EIG/MidOcean

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Kelly Kimberly / Brandon Messina

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