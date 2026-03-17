A Kinaxis avança na otimização da cadeia de suprimentos em larga escala com a IA da NVIDIA

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje um novo marco no avanço da otimização da cadeia de suprimentos em larga escala na plataforma Kinaxis Maestro™. O Maestro já oferece otimização de alto desempenho em cadeias de suprimentos globais complexas, e a Kinaxis agora amplia essa liderança aproveitando a aceleração por GPU com tecnologia NVIDIA cuOpt™ e a infraestrutura de IA da NVIDIA.

À medida que as cadeias de suprimentos crescem em escala e complexidade, os modelos de planejamento precisam conciliar dezenas de milhões de variáveis ??em horizontes temporais extensos e múltiplos níveis de planejamento. Com a expansão do tamanho do modelo, o número de decisões potenciais pode chegar a bilhões, aumentando drasticamente as necessidades computacionais. As organizações não estão mais limitadas apenas pela capacidade de obter insights. Elas são limitadas pela velocidade com que conseguem renovar.

Em testes realizados em um modelo de planejamento de semicondutores em larga escala, com quase 50 milhões de variáveis ??de decisão, a Kinaxis alcançou uma redução de até 12 vezes no tempo total de cálculo de ponta a ponta. O modelo abrangia mais de 40.000 SKUs em um horizonte de planejamento diário de seis trimestres. Os ciclos de planejamento foram reduzidos de mais de três horas para aproximadamente 17 minutos. A otimização do núcleo melhorou o tempo de resolução em 23 vezes, reduzindo o tempo de computação em mais de 95% e diminuindo o tempo de execução de horas para minutos, mantendo uma qualidade de solução comparável.

Essa mudança permite que as organizações migrem de processos em lote de longa duração para a iteração interativa de cenários, reforçando a abordagem de orquestração simultânea da cadeia de suprimentos da Kinaxis e permitindo que os planejadores avaliem mais alternativas dentro das janelas de decisão operacional.

“Este marco demonstra como a computação acelerada pode mudar a forma como os problemas de planejamento em larga escala são resolvidos”, disse Gelu Ticala, diretor de Tecnologia da Kinaxis. “Quando a otimização passa de horas para minutos, as organizações ganham a capacidade de iterar com mais frequência e avaliar mais alternativas. Essa velocidade iterativa é essencial para viabilizar a orquestração simultânea da cadeia de suprimentos e avançar nossa estratégia orientada a agentes.”

A Kinaxis atende a mais de 400 empresas globais, orquestrando decisões da cadeia de suprimentos em mais de US$ 200 bilhões em estoque em nossa base de clientes e gerando mais de 250.000 cenários por mês. Nessa escala, o desempenho da otimização influencia diretamente a latência da decisão e define a rapidez com que as organizações podem responder às restrições de produção e às mudanças na demanda.

A otimização acelerada também apoia a estratégia mais ampla de orquestração orientada a agentes da Kinaxis. Os fluxos de trabalho baseados em agentes dependem da rápida iteração de cenários e acionam múltiplas execuções de otimizaçãoàmedida que avaliam alternativas. Ao reduzir os tempos de resolução, a aceleração por GPU expande o número de cenários que os agentes podem avaliar dentro de janelas de decisão práticas, fortalecendo a base para decisões mais responsivas e adaptáveis ??na cadeia de suprimentos.

Os principais avanços incluem:

Tempos de resolução até 12 vezes mais rápidos para um caso de uso de planejamento de wafers semicondutores

Otimização acelerada por GPU usando NVIDIA cuOpt

Execução na infraestrutura de IA da NVIDIA para suportar modelos industriais de grande escala

Integraçãoàplataforma Maestro, conectando dados, pessoas e decisões em toda a cadeia global de suprimentos

“A crescente complexidade das cadeias de suprimentos globais exige uma mudança fundamental para a tomada de decisões acelerada”, disse Alex Fender, diretor de Inteligência de Decisão da NVIDIA. “Ao integrar o NVIDIA cuOptàsua plataforma Maestro, a Kinaxis está capacitando os clientes a alcançar agilidade no planejamento e iteração de cenários para ajudar a navegar em mudanças rápidas.”

A Kinaxis apresentará esses avanços em conjunto durante uma sessão na NVIDIA GTC 2026.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre os benefícios e melhorias de desempenho previstos associadosàotimização acelerada por GPU, a integração e expansão do NVIDIA cuOpt e das GPUs NVIDIA na plataforma Maestro, a estratégia de orquestração orientada a agentes da Kinaxis e futuras iniciativas de inovação. Tais declarações são baseadas nas expectativas e premissas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos.

Os riscos e incertezas incluem, entre outros, fatores relacionados ao desenvolvimento e integração tecnológica,àadoção por parte dos clientes,àdependência de tecnologias de terceiros, às ofertas da concorrência e a outros riscos descritos no Formulário de Informações Anuais e na Análise e Discussão da Administração mais recentes da Kinaxis, disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. As declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado e a Kinaxis não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260316532076/pt/

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