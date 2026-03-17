A InterSystems nomeia o Dr. Tim Ferris, ex-líder do NHS e do Mass General, como vice-presidente da área de saúde

A InterSystems, um fornecedor de tecnologia de dados criativos que alimenta mais de mil milhões de registos de saúde em todo o mundo, anunciou hoje a nomeação de Tim Ferris, M.D., como Vice-Presidente da Prática de Cuidados de Saúde. O anúncio surge no momento em que os líderes do sector da saúde se reúnem para a Conferência e Exposição Mundial de Saúde HIMSS de 2026.

Nesta função, o Dr. Ferris irá tirar partido da sua visão abrangente do setor para ajudar a impulsionar a direção clínica e estratégica das soluções de saúde da empresa a nível mundial. Com base na sua vasta experiência, servirá como consultor estratégico para sistemas de saúde globais e governos, conceberá soluções tecnológicas direcionadas com base em necessidades executivas do mundo real, avançará com a sua investigação acadêmica sobre arquitetura de dados de saúde e liderará o discurso público sobre a interseção da IA e a prestação de cuidados.

O Dr. Ferris traz uma perspetiva global única para a InterSystems que é virtualmente inigualável nos cuidados de saúde. A sua carreira abrange 30 anos como médico de cuidados primários, liderança executiva em prestigiados sistemas de saúde dos EUA, governação tecnológica a nível macro para o governo do Reino Unido e incubação de startups de tecnologia de saúde de IA.

"Muito poucos líderes no mundo viram os cuidados de saúde de tantos pontos de vista críticos como o Dr. Ferris", afirmou Don Woodlock, Presidente da InterSystems. "Tim tratou doentes como médico de primeira linha, supervisionou milhares de médicos num dos sistemas hospitalares mais respeitados do mundo, dirigiu a política nacional de saúde no Reino Unido e incubou empresas de IA de ponta. Estas experiências fazem dele o líder perfeito para ajudar a arquitetar soluções tecnológicas que funcionem verdadeiramente para todos os intervenientes no ecossistema dos cuidados de saúde."

Mais recentemente, o Dr. Ferris foi presidente dos cuidados de saúde na Red Cell Partners, uma incubadora tecnológica e empresa de investimento. Antes disso, como diretor nacional de transformação no Serviço Nacional de Saúde (NHS) de Inglaterra, geriu um orçamento de 2,5 mil milhões de dólares e liderou uma aceleração maciça da digitalização da linha da frente. O seu mandato incluiu a expansão da aplicação do NHS para servir mais de 40 milhões de cidadãos, a migração dos serviços de dados nacionais para a nuvem e a facilitação de acordos de dados inovadores com as principais empresas globais de tecnologia e biotecnologia.

Antes do seu trabalho transformador com o NHS, o Dr. Ferris foi diretor executivo e presidente da Massachusetts General Physicians Organization e vice-presidente sênior para a saúde da população na Mass General Brigham. Nessas funções, supervisionou 3000 médicos e liderou uma organização de cuidados responsáveis que alcançou o melhor desempenho nacional em termos de métricas de qualidade, ao mesmo tempo que gerou mais de mil milhões de dólares em poupanças de custos acumuladas para os contribuintes.

Líder reconhecido em TI na área da saúde e médico formado em Harvard, o Dr. Ferris tornou-se professor de medicina na Universidade de Harvard em 2018. É autor de mais de 120 publicações sobre medição da qualidade, tecnologia de informação sobre saúde e saúde da população, e desempenha atualmente funções de consultor na Universidade de Stanford.

Acerca da InterSystems

A InterSystems, é um fornecedor de tecnologia de dados criativos, fornece uma base unificada para aplicações da próxima geração para clientes dos sectores da saúde, finanças, fabrico e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. As nossas plataformas de dados resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações em todo o mundo, para desbloquear o poder dos dados e permitir que as pessoas os compreendam de formas imaginativas. Fundada em 1978, a InterSystems está comprometida com a excelência através do seu suporte 24×7 para clientes e parceiros em todo o mundo. De propriedade privada e com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems tem 38 escritórios em 28 países em todo o mundo. Para mais informações, visite InterSystems.com.

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InterSystems PR Contacto:

Zach Keating

pr@intersystems.com

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