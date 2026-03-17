Modelo híbrido de gestão reúne IA, estratégia e criação

A utilização de modelos híbridos de gestão, que combinam inteligência artificial (IA), análise estratégica e processos criativos, tem sido adotada em projetos de comunicação desenvolvidos por empresas de diferentes segmentos no Brasil. A abordagem integra tecnologia e interpretação humana para organizar decisões relacionadas a posicionamento, conteúdo e relacionamento com públicos.

Esse tipo de modelo envolve o uso de ferramentas tecnológicas para análise de dados e identificação de padrões, aliado a processos estratégicos que consideram aspectos comportamentais, culturais e de negócio. As iniciativas têm sido aplicadas em setores como consumo, varejo editorial e serviços corporativos.

Em um projeto realizado pela Brandbox para uma marca nacional do segmento de bebidas, a estratégia foi estruturada a partir da análise de hábitos de consumo e percepções relacionadas à saudabilidade. Segundo dados do projeto, a iniciativa resultou em aumento de 357% no alcance orgânico nas redes sociais, crescimento de 188% no engajamento e ampliação de 217% nas visualizações de conteúdo durante o período de execução.

Outro caso ocorreu em uma distribuidora e rede de livrarias, que passou por um processo de reorganização da comunicação digital com foco na jornada do leitor. A estratégia conectou a experiência física das lojas com os canais digitais, considerando práticas de leitura relatadas pelo público. No primeiro ano de implementação, o projeto registrou crescimento de 44% no número de seguidores, aumento de 96% no engajamento total e elevação de 26% no volume de usuários no site.

A aplicação do modelo também foi registrada em um projeto de comunicação B2B para uma seguradora global. A iniciativa consistiu em uma estratégia piloto de três meses voltada ao LinkedIn, direcionada a decisores corporativos e estruturada a partir de análise de comportamento. De acordo com os dados divulgados pela empresa, o projeto gerou 88 leads qualificados, com taxa de cliques de 18,42% e crescimento de 46% no engajamento da marca na plataforma.

Larissa Almeida, brand strategist envolvida em projetos desse tipo, afirma que a combinação entre tecnologia e análise estratégica tem orientado a organização das ações de comunicação. “A inteligência artificial contribui para identificar padrões e dados relevantes, enquanto a estratégia interpreta essas informações a partir do comportamento e do contexto cultural”, explica.

Os projetos citados foram desenvolvidos no âmbito de atuações da Brandbox, consultoria brasileira especializada em estratégias de branding e comunicação. A empresa adota metodologias que integram análise de dados, pesquisa comportamental e processos criativos, organizados em etapas de diagnóstico, definição estratégica e execução.

Jessica Otte, fundadora da Brandbox, destaca que a integração entre tecnologia e estratégia tem sido aplicada como parte do processo de trabalho. “Unificar o instinto do conhecimento humano com a agilidade e amplitude da tecnologia nos permite chegar a campos de insights que seriam quase impossíveis antigamente. Por isso, criamos metodologias e métodos para desenhar caminhos sólidos e coerentes para essas descobertas e oportunidades”, afirma.

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A adoção desse tipo de modelo tem sido observada em projetos que buscam estruturar a comunicação a partir de informações quantitativas e qualitativas, considerando diferentes contextos de mercado e perfis de público.