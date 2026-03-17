Outono 2026 chega com tricô e suéter feminino em alta

O outono começa oficialmente no dia 20 de março, e com ele chegam as primeiras mudanças no guarda-roupa feminino brasileiro. As temperaturas mais amenas já sinalizam o momento de renovar as peças, e as tendências mapeadas para o setor têxtil nacional apontam o tricô e o crochê entre os principais tecidos da temporada outono-inverno 2026, ao lado de denim, plumas e transparências. A estação aposta em peças que unem funcionalidade e estética, pensadas para a realidade climática do Brasil, onde as temperaturas variam bastante de região para região.

Entre as tendências da temporada, as golas altas e estruturadas ganham destaque especial. Blusas e casacos com golas volumosas aparecem como resposta ao frio progressivo, enquanto o tailleur moderno e a alfaiataria de inspiração nos anos 1990 reforçam a presença do estilo workwear nas coleções femininas. As sobreposições criativas também marcam presença, permitindo composições que se adaptam às variações de temperatura ao longo do dia.

As cores da temporada equilibram clássicos e ousadia. Vermelho, roxo, malva, terracota, marrom-avermelhado, azul oceano, verde-oliva e cinza formam a paleta principal, permitindo combinações que transitam do casual ao sofisticado com facilidade.

Sobre esse cenário, Ana Figueiredo, consultora de moda e comportamento de consumo da Anellimn, destaca que a chegada do outono é o momento ideal para investir em peças de qualidade. "Escolher uma boa blusa de frio feminina no início da estação faz toda a diferença. A consumidora brasileira quer peças versáteis, que funcionem em diferentes composições ao longo de todo o outono-inverno", afirma.

A especialista também aponta o suéter feminino como protagonista da vez. "Modelos em tricô artesanal, golas estruturadas e versões oversized funcionam tanto sozinhos quanto em sobreposições com casacos e blazers, do casual ao mais elaborado", completa.

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Com o frio chegando gradualmente ao longo dos próximos meses, antecipar as compras da temporada garante mais opções de escolha e a chance de aproveitar as tendências desde as primeiras semanas do outono.