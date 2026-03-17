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Clínica-escola em São José oferece dentista a custo reduzido

A Univali, em parceria com a Be Dental School, conta com uma clínica?escola no MundoCar Shopping, em São José (SC), que oferece atendimentos odontológicos a preços acessíveis. O projeto integra ensino prático de pós?graduação, pesquisa e serviço à comunidade, contando com supervisão de docentes e equipamentos modernos, como scanner intraoral e gerador de ozonioterapia.

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17/03/2026 11:25

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Clínica-escola em São José oferece dentista a custo reduzido
Clínica-escola em São José oferece dentista a custo reduzido crédito: Dales Hoeckesfeld

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em parceria com a Be Dental School, passa a disponibilizar atendimentos odontológicos para a população em São José (SC) e promove experiência prática aos alunos de pós-graduação. A clínica-escola, instalada no MundoCar Shopping, utiliza materiais nacionais e importados nos procedimentos e aplica valores compatíveis com os custos do atendimento.

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Os serviços incluem profilaxia (limpeza), clareamento, facetas, restaurações e tratamento de canal, além de especialidades como implantodontia, cirurgia buco-maxilofacial, harmonização facial, ortodontia, endodontia, prótese dentária, periodontia e odontopediatria. Na área de ortodontia, os planos possuem mensalidades calculadas com base nos custos dos tratamentos, sob supervisão de docentes mestres e doutores.

Parceria acadêmica e social

A Be Dental School resulta da união de grupos de professores e pesquisadores da odontologia brasileira com a Univali, e atua em cursos de especialização e aperfeiçoamento, oferecendo atendimentos supervisionados à comunidade. A parceria entre as instituições organiza a estrutura da clínica-escola, integrando ensino, pesquisa e atendimento à população.

“A clínica-escola proporciona aos estudantes uma vivência prática essencial, ao mesmo tempo em que oferece à população acesso a serviços de alta qualidade com valores acessíveis”, explica o diretor da Be Dental School, professor Gustavo Coura.

Infraestrutura e supervisão

Com 60 anos de atuação acadêmica na área da saúde, a Univali mantém a clínica como campo de pesquisa e ensino prático. Os atendimentos são realizados mediante agendamento e supervisionados por professores especialistas. A clínica utiliza equipamentos como scanner intraoral, geradores de ozonioterapia e Rx portátil para os procedimentos realizados.

A iniciativa integra as ações conjuntas da Univali e da Be Dental School em ensino aplicado, pesquisa e atendimento à comunidade em saúde bucal.

Serviço:

Atendimentos odontológicos – Clínica Be Dental School/Univali
Local: MundoCar Shopping, São José (SC)

Informações:

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Website: https://www.instagram.com/bedental_school/

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