Setor fitness brasileiro cresce e desafia empresas

O setor fitness brasileiro está em crescente expansão. A 4ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil confirmou um salto no número de centros de atividades físicas brasileiros de 22.581 CNPJs ativos em 2015 para 62.718 em 2025. Mas, muito além das academias, o setor envolve uma ampla gama de produtos e serviços, como vestuário esportivo, suplementos alimentares, equipamentos de treino e profissionais especializados, como personal trainers, nutricionistas, terapeutas e fisioterapeutas.

Quanto ao porte operacional logo em 2025, observa-se uma concentração significativa de centros com número de alunos entre 101 e 1.000 (58%), além de um faturamento mensal predominante entre R$ 10 mil e R$ 49,9 mil (41%). Todas essas pessoas, de Norte a Sul do Brasil, formam um grupo forte de consumo que precisa ser alimentado de alguma forma.

“Dados como esses só me fazem acreditar que o mercado fitness tem um grande potencial para expansão, mas precisa se reinventar para atender às novas demandas dos consumidores e não ficar no mais do mesmo. É uma demanda enorme e que precisa ser atendida. É por isso que essas empresas precisam de mais investimento em logística, planejamento, marketing, treinamento, experiência para o cliente e, o principal, precisam de investimentos na estrutura”, aponta Sebastião Paulino, empresário e profissional de educação física.

Foi a expansão do segmento que motivou Paulino, por exemplo, a criar um evento especializado neste mercado, que movimenta milhões de reais e reúne milhares de profissionais e entusiastas do setor. Um dos maiores exemplos disso é o Encontro Nacional de Atividade Física (ENAF), que, em sua 22ª edição, acontecerá entre 19 e 22 de março, no espaço Centerminas Expo, em Belo Horizonte.

Neste ano, o ENAF comemora 40 anos de experiência direta tanto com empresários donos de academias quanto com profissionais especializados que participam de cursos, aulas e eventos voltados para o conhecimento. “O ENAF sempre teve como missão conectar o setor fitness e fomentar a profissionalização. Hoje, mais do que nunca, precisamos de um mercado qualificado, que entenda as novas estratégias do público e saiba entregar um serviço de excelência”, completa Paulino.



Ainda questionado sobre o limite do potencial do mercado fitness no Brasil, o empresário se mostra cada vez mais otimista. “O mercado fitness no Brasil está longe de atingir seu teto de crescimento. Com a crescente valorização da saúde e bem-estar, há espaço para inovação e profissionalização em diversos segmentos, desde as academias até a moda esportiva, passando pela nutrição e fisioterapia. Ainda vamos muito longe”, acrescenta.

No entanto, para que esse potencial se concretize, é fundamental atentar para as expectativas não somente da demanda já existente, mas também pela expectativa do consumidor, acredita o fundador do ENAF. “É preciso que empresários e profissionais invistam em capacitação, melhorem suas estratégias de marketing e estejam atentos às mudanças no comportamento dos consumidores. O sucesso do setor não depende apenas do aumento da demanda, mas da capacidade de adaptação e inovação de quem nele atua”, finaliza.

Sobre o ENAF

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O ENAF é um evento voltado para o esporte, saúde e fitness que tem como objetivo promover a reciclagem e aprimoramento dos profissionais dessas áreas. Pioneiro no Brasil, desde 1986 acontece nas cidades de Poços de Caldas (MG), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Vitória (ES), Manaus (AM), Belém (PA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Balneário Camboriú (SC) e várias outras cidades. A cada ano, o ENAF reúne em torno de 20 mil participantes e atrai para as cidades cerca de 30 mil pessoas. São cursos, palestras e workshops. Essa troca de informações faz do ENAF um ponto de encontro estratégico para estudantes e profissionais de sport, fitness e saúde.