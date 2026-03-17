Indústria gráfica apresenta inovações durante a ExpoPrint

A indústria gráfica passa por mudanças impulsionadas pela digitalização, pela automação de processos e pela busca por maior produtividade. Nesse contexto, equipamentos mais modernos e soluções integradas têm sido adotados por empresas do setor para ampliar a capacidade de produção e aprimorar fluxos operacionais.

Eventos especializados têm acompanhado esse movimento de transformação. A ExpoPrint, que será realizada em São Paulo, entre os dias 24 e 28 de março, reunirá fabricantes, fornecedores e especialistas da área para apresentar equipamentos, tecnologias e tendências voltadas ao segmento gráfico e ao mercado corporativo.

Durante a feira, empresas do setor apresentarão soluções voltadas tanto para produção gráfica quanto para ambientes corporativos. Entre os expositores está a RHB, que levará ao evento equipamentos utilizados em ambientes de impressão profissional e também soluções voltadas à gestão de documentos em escritórios.

Na linha gráfica, os equipamentos apresentados são utilizados por gráficas, bureaus de impressão e empresas que mantêm produção interna de materiais. As tecnologias incluem sistemas voltados à impressão em diferentes formatos e volumes, utilizados em aplicações que exigem qualidade de impressão e diversidade de substratos.

No segmento corporativo, também serão apresentadas soluções que integram impressoras, multifuncionais e sistemas de gestão de impressão. De acordo com especialistas do setor, ferramentas desse tipo têm sido adotadas por organizações que buscam maior controle sobre o fluxo de documentos.

“Esses recursos contribuem para otimizar processos, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional no ambiente corporativo”, afirma Rodolfo Villas Boas CEO, da RHB Solutions.

Outro ponto apresentado pela companhia durante o evento será a disponibilidade de suprimentos compatíveis para diferentes equipamentos de impressão. Segundo especialistas do setor, esse tipo de insumo tem evoluído tecnicamente ao longo dos últimos anos.

“Os suprimentos compatíveis evoluíram significativamente e estão cada vez mais próximos da qualidade dos produtos originais, oferecendo desempenho confiável aliado a um custo mais competitivo para empresas que buscam eficiência”, complementa o executivo.

De acordo com análises do setor publicadas pela associação internacional da indústria gráfica, como a Printing United Alliance, a digitalização e a automação de processos estão entre as principais tendências que devem impactar o mercado gráfico nos próximos anos.

A ExpoPrint reúne empresas e profissionais interessados em acompanhar essas transformações tecnológicas e discutir os caminhos do setor.

Serviço:

Evento: ExpoPrint 2026



Data: de 24 a 28 de março

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Onde: Expo Center Norte



Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo/SP