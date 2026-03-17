Getnet promove iniciativa para impulsionar parceiros

A Getnet, uma das fintechs líderes em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica, apresenta o Programa Getnet Connects, iniciativa que tem como objetivo alavancar o ecossistema de parceiros que especialmente operam no modelo Independent Software Vendors (ISVs).



O programa foi desenvolvido para oferecer suporte aos parceiros em diversas áreas de atuação, incluindo projetos de cocriação de soluções e integrações personalizadas. Ao unir treinamento técnico e comercial, ações de marketing, estratégias de engajamento com tomadores de decisão e iniciativas colaborativas, a empresa busca proporcionar uma experiência abrangente e eficaz.



Caio Costa, vice-presidente de partnership Brasil da Getnet, afirma que, além de auxiliar os parceiros em suas operações e estratégias locais, o Getnet Connects também busca acelerar a expansão dos ISVs por toda a América Latina, conectando-os à presença global da companhia.

“Com isso, nosso objetivo é simplificar e agilizar a entrada em novos mercados, ampliando oportunidades de crescimento”, explica. “Queremos impulsionar negócios e promover crescimento conjunto dos nossos parceiros. O Getnet Connects chega com a premissa de acelerar o alcance tecnológico e estimular a inovação, ao oferecer às empresas e aos comércios soluções que vão além da adquirência, integrando pagamentos a funcionalidades de gestão, automação, conciliação e outras tecnologias”, complementa.



Os ISVs ocupam papel central na estratégia de crescimento da Getnet, por serem fundamentais para ampliar o alcance, estimular a inovação e fortalecer a oferta de soluções integradas no ecossistema de tecnologia e pagamentos.

“Ao priorizar soluções e integrações personalizadas, o programa permite que parceiros ampliem suas capacidades técnicas e comerciais, podendo acelerar o desenvolvimento de produtos e elevar o nível de competitividade no mercado”, informa o vice-presidente.

A atuação global da Getnet funciona como catalisadora para a expansão internacional dos ISVs, ao oferecer infraestrutura, conhecimento regulatório e suporte técnico em diversos mercados.



“Essa estrutura pode reduzir de forma significativa as barreiras de entrada, especialmente as relacionadas a compliance, certificações e adaptações tecnológicas, permitindo que os parceiros avancem com mais segurança e velocidade”, pontua Costa.



Ao conectar os ISVs ao seu ecossistema internacional, a Getnet tem como objetivo acelerar o processo de entrada em novos países e garantir integrações mais rápidas, menor complexidade operacional e maior previsibilidade na expansão.

Sobre a Getnet Brasil

A Getnet é uma das fintechs líderes em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica. A empresa oferece soluções multicanais robustas e flexíveis que se adaptam às necessidades dos clientes, integrando-se aos ecossistemas existentes e entregando tecnologias proprietárias e avançadas.

O portfólio de serviços inclui gateway de pagamento, soluções de pagamento em loja e e-commerce, processamento de transações, prevenção avançada de fraudes, serviços financeiros e soluções de valor agregado desenvolvidas para setores como varejo, alimentos e bebidas, saúde & beleza e turismo.

Em 2025, a Getnet processou mais de € 238 bilhões em 10,5 bilhões de transações, atendendo 1,2 milhão de clientes. A empresa é uma das maiores adquirentes da América Latina em número de transações e entre as dez maiores do mundo. A Getnet opera no Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguai, Espanha e Portugal.

A Getnet foi projetada para atender a comércios, ISVs, PayFacs, orquestradores, plataformas e a próxima geração de facilitadores do comércio — conectando tecnologias e mercados por meio de uma experiência unificada e multicanal que busca impulsionar o desempenho e o crescimento dos negócios.

Mais informações em getnet.com.br.



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