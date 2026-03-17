NetApp revela novos modelos de alto desempenho da série EF

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje o lançamento da próxima geração de sistemas de armazenamento NetApp série EF, desenvolvidos para suportar as mais exigentes cargas de trabalho em escala. O lançamento do EF50 e do EF80 ajuda empresas e neoclouds a satisfazer às crescentes demandas de IA, computação de alto desempenho (HPC) e bancos de dados transacionais, inclusive em casos de uso emergentes, como nuvens de IA soberanas e fabricação orientada por IA.

"Os dados são o componente essencial para gerar valor às empresas, suportando cargas de trabalho que exigem alto desempenho, como IA ou bancos de dados”, disse Sandeep Singh, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento Empresarial da NetApp. "À medida que as empresas lidam com volumes de dados cada vez maiores e aplicações de alto desempenho, como treinamento de modelos de IA, inferência de IA e computação de alto desempenho, elas precisam de uma infraestrutura que ofereça velocidade, escalabilidade e eficiência sem complexidade adicional. A NetApp fornece um portfólio abrangente que atende a todas as etapas do fluxo de dados de IA, desde a coleta e preparação dos dados até o fornecimento aos modelos GenAI que geram informações de negócios. Com os novos sistemas da série EF, criados especificamente para desempenho extremo, permitimos que os clientes implementem e dimensionem cargas de trabalho de alta taxa de transferência e baixa latência de modo rápido e eficiente, que reduzem a área ocupada pela central de dados e custos operacionais."

Em combinaçao com sistemas de arquivos paralelos de alto desempenho, como Lustre ou BeeGFS, os novos sistemas EF50 e EF80 aceleram simulações de HPC e mantêm as GPUs totalmente utilizadas com espaço temporário de alto desempenho, que ajudam as organizações a gerar novo valor e vantagem competitiva a um preço justo. Clientes que vão desde provedores de neocloud, que impulsionam a inovação em IA, até estúdios de cinema que gerenciam enormes bibliotecas de mídia irão se beneficiar não apenas do desempenho e da escalabilidade, mas também de robustas medidas de segurança para proteger informações confidenciais e evitar a perda de dados.

Os novos sistemas de armazenamento da Série EF oferecem taxas de transferência de leitura superiores a 110 GB/s e taxas de transferência de gravação superiores a 55 GB/s, um aumento de 250% em relação às gerações anteriores. Com uma eficiência energética de 63,7 GB/s por kW e 1,5 PB de armazenamento em 2U, os novos sistemas garantem alto desempenho e confiabilidade, com densidade de rack eficiente e custo acessível. Com a série EF, as organizações podem:

Obter alto desempenho para cargas de trabalho com uso intensivo de dados, ao expandir a capacidade sem sacrificar a eficiência ou a latência.

Equilibrar as necessidades orçamentárias com as demandas de alto desempenho para tomar decisões melhores e mais rápidas.

Simplificar a gestão e a complexidade operacional com armazenamento em bloco acessível, implementação simplificada e suporte de especialistas técnicos da NetApp.

“À medida que navegamos na era da IA, muitas empresas descobrem que precisam maximizar seu desempenho bruto para extrair o máximo valor de seus dados", disse Clayton Vipond, Arquiteto Sênior de Soluções da CDW. "A série EF da NetApp, renovada, oferece a taxa de transferência e a capacidade que as empresas precisam para expandir cargas de trabalho de alto desempenho, as quais transformam dados em informações e resultados.”

"Os sistemas da série EF da NetApp oferecemàTeradata o desempenho de armazenamento necessário para suportar nossas cargas de trabalho mais exigentes", disse Sumeet Arora, Diretor de Produtos da Teradata. "Agradecemos o investimento contínuo da NetApp nesta tecnologia e, com o melhor desempenho dos novos modelos, esperamos explorar oportunidades para reduzir a complexidade da infraestrutura e apoiar as iniciativas de IA e modernização de dados, importantes para nossos clientes."

"Ao fornecer um sistema de armazenamento de alto desempenho que suporta sistemas de arquivos paralelos como Lustre e BeeGFS, a NetApp deixa sua marca em um momento em que setores emergentes, como a neocloud, surgem para dar suporteàera da IA", disse Simon Robinson, Analista Principal da Omdia. “Nossa pesquisa valida que as cargas de trabalho de IA exigem um nível de desempenho bruto incomparável a qualquer carga de trabalho comercial convencional até o momento. Com os novos sistemas da série EF, a NetApp oferece uma solução que atende às necessidades de desempenho de projetos de IA em larga escala, seja para treinamento ou inferência de modelos."

A série EF atualizada tem por base décadas de durabilidade e confiabilidade da NetApp. Com mais de 1 milhão de instalações, ela possui um histórico comprovado no qual os clientes podem confiar.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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