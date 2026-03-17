Akur8 Entra no Mercado de Seguros de Vida e Anuidades com Aquisição Estratégica da Slope Software

PARIS e ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Akur8, plataforma líder global de IA Atuarial, anunciou hoje a aquisição da Slope Software, uma plataforma integrada de modelagem atuarial nativa em nuvem para seguradoras de vida e fundos de pensão. A transação expande a oferta da Akur8 para além do segmento de Seguros de Danos (Property and Casualty - P&C), ingressando no mercado de Vida e Previdência (L&A) e representando um marco decisivo em sua missão de servir atuários em todo o mundo com as melhores ferramentas e IA aplicada onde geram maior impacto.

Desenvolvida com total transparência e auditabilidade, a SLOPE é uma solução de modelagem de fluxo de caixa totalmente hospedada que suporta projeções ao longo de todo o ciclo de vida da apólice, desde a precificação e avaliação atuarial até cenários prospectivos. Fundada em 2015 em Atlanta, Geórgia, a Slope Software construiu uma base sólida de clientes que inclui seguradoras de vida de primeira linha, resseguradoras e consultorias. A visão por trás da SLOPE nasceu da mesma crença fundamental que inspirou a Akur8: desbloquear todo o potencial dos atuários, permitindo que tomem melhores decisões com mais agilidade, utilizando ferramentas perfeitamente integradas aos seus fluxos de trabalho e projetadas para desafiar o status quo dos sistemas legados na modelagem atuarial.

A abordagem transparente, nativa em nuvem e amigável da SLOPE alinha-se perfeitamente ao DNA de produto da Akur8. Juntas, Akur8 e Slope Software entregarão uma oferta unificada para seguradoras multirramo, fornecendo uma solução integrada que atende às necessidades atuariais tanto de P&C quanto de Vida e Previdência. Após a aquisição, a SLOPE será integrada como Akur8 Life e se beneficiará das capacidades de P&D da Akur8 para acelerar a inovação e o desenvolvimento de produtos.

Comentários da Gestão

Samuel Falmagne, CEO da Akur8

"A Slope Software construiu uma plataforma excepcional que transforma a forma como os atuários de vida trabalham, e sua visão espelha a nossa: capacitar atuários com ferramentas modernas e intuitivas que eliminam as limitações dos sistemas legados. Trazer a SLOPE para a família Akur8 amplia nosso alcance no seguro de vida e, juntos, aceleraremos a inovação para entregar ainda mais valor aos atuários em todo o mundo."

Andy Smith, Co-fundador e Chief Strategy Officer da Slope Software

"Os benefícios de se juntaràAkur8 são muito claros. A visão e a mentalidade de fundador da Akur8 estão estreitamente alinhadas com a que Taylor e eu temos para a SLOPE. Com nossos recursos combinados, estamos bem posicionados para entregar uma plataforma atuarial de classe mundial, tornando a Akur8 a escolha óbvia para quem busca uma solução atuarial moderna, flexível e poderosa."

Taylor Perkins, Co-fundador e Chief Technology Officer da Slope Software

"Unir forças com a Akur8 nos oferece os recursos e capacidades de P&D para escalar nossa visão muito mais rápido do que conseguiríamos sozinhos. Nossos clientes se beneficiarão de maior inovação, capacidades expandidas e do respaldo de um líder global em tecnologia atuarial. Essa parceria garante que os atuários de vida continuarão recebendo as ferramentas de ponta necessárias para se destacarem em um mercado cada vez mais complexo."

Sobre a Akur8

A Plataforma Global de IA Atuarial da Akur8 está transformando o setor de seguros com um conjunto inovador de soluções de precificação e provisões técnicas. Construída com tecnologia de ponta e excelência atuarial, a Akur8 oferece velocidade, desempenho, transparência e confiabilidade para seguradoras de todos os portes nos mercados de Seguros de Danos (P&C) e Vida e Previdência (L&A). A Akur8 atende mais de 300 clientes em mais de 40 países, incluindo as seguradoras globais AXA, Generali, Munich Re, Europ Assistance, Tokio Marine e MS&AD; seguradoras de P&C pessoais e comerciais como TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI e a seguradora especializada em P&C Canopius. Mais de 3 mil atuários utilizam a Akur8 diariamente para construir seus modelos de precificação e projeções de provisões técnicas em todas as linhas de negócio.

Para saber mais sobre a Akur8, visite https://www.akur8.com/ .

Sobre a Slope Software



A Slope Software oferece a SLOPE, uma plataforma de modelagem atuarial transparente que proporciona visibilidade completa ao longo do ciclo de vida da modelagem, desde as premissas iniciais até os resultados gerados. Construída com arquitetura nativa em nuvem e com rastreabilidade e controle de ponta a ponta, a SLOPE capacita atuários a simplificar fluxos de trabalho, aprofundar análises e entregar decisões fundamentadas com confiança.

Para saber mais sobre a Slope Software, visite https://slopesoftware.com/ .

Contato para Mídia

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9672853)