SIAL Paris 2026: o evento que destaca e impulsiona o setor alimentício global

A SIAL Paris retornará ao Paris Nord Villepinte de 17 a 21 de outubro de 2026..

A edição de 2026 promete ser a mais ambiciosa da história da feira, superando o evento de 2024, que já bateu recordes, e consolidando ainda mais seu status como referência global para a indústria alimentícia.

A SIAL Paris se posiciona mais uma vez como um poderoso acelerador de negócios, uma vitrine incomparável para grandes inovações e um observatório estratégico das tendências que moldam o futuro da alimentação globalmente.

Com 85% do espaço de exposição já reservado, até 8.000 expositores esperados, 295.000 profissionais e mais de 280.000 m² de espaço de exposição abrangendo 10 setores-chave, a SIAL Paris 2026 confirma tanto seu excepcional alcance internacional quanto o forte compromisso das empresas em toda a cadeia de valor alimentar.

UMA FORTE DINÂMICA COMERCIAL E UMA FEIRA ALTAMENTE INTERNACIONAL

Sete meses antes da abertura, a SIAL Paris 2026 já apresenta fortes indicadores comerciais. Mais de 260.000 m² de área de exposição foram vendidos, o que representa um aumento de superior a 16% em comparação com a edição anterior no mesmo período. Vários setores já estão próximos da capacidade máxima, incluindo mercearia, produtos gourmet, carnes, aves, charcutaria, cereais, leguminosas, frutas e legumes.

Outros setores, como mercearia multiproduto, confeitaria, produtos congelados e bebidas, também apresentam forte dinamismo na captação de expositores, contribuindo para uma oferta diversificada. Itália, Espanha, Turquia, Grécia e França lideram o Top 5 de países expositores, destacando a forte participação dos principais exportadores europeus.

INOVAÇÃO NO CENTRO DA ESTRATÉGIA

Em 2026, a SIAL Paris coloca a inovação, mais do que nunca, no centro de sua estratégia.

A SIAL Innovation, que celebrará seu 30º aniversário, está evoluindo com um formato renovado e uma experiência enriquecida. Agora, ela integra totalmente a SIAL Taste, colocando a degustação no centro da jornada de inovação e oferecendo aos visitantes a oportunidade de descobrir e experimentar a gastronomia do futuro.

Mais de 650 startups são esperadas no evento, incluindo cerca de 150 reunidas na área SIAL Start-up. Um palco dedicado ao Startup Pitch dará às jovens empresas maior visibilidade e acesso direto a investidores, compradores e parceiros.

INSPIRAÇÃO, PERSPECTIVAS E LIDERANÇA INTELECTUAL

Como importante centro de inspiração e diálogo inovador, a SIAL Paris reúne especialistas internacionais, pesquisadores, executivos e tomadores de decisão por meio das SIAL Summits e das SIAL Talks para analisar as transformações do mercado, questionar os modelos existentes e antecipar o futuro do setor.

UMA EXPERIÊNCIA DE NEGÓCIOS APRIMORADA

Projetado como um evento vivo e imersivo, a SIAL Paris 2026 contará com uma plataforma de conexão de negócios baseada em inteligência artificial, uma área Meet & Match, um Business Lounge ampliado e sessões de speed-meeting para potencializar oportunidades de negócios, reunindo o ecossistema global de alimentos para acelerar a inovação, a colaboração e a transformação da indústria em todo o mundo.

Sobre a SIAL Paris

A SIAL Paris é, desde 1964, a maior feira profissional de alimentos do mundo. Realizado a cada dois anos, reúne profissionais e principais players da indústria alimentícia para explorar tendências, apresentar inovações e desenvolver oportunidades de negócios em escala global.

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Mídia

Juliette Marzynski

Gerente de Marketing Internacional

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Juliette.marzynski@comexposium.com