NetApp acelera seu crescimento na liderança em IA com NVIDIA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje melhorias em sua plataforma de dados a nível corporativo, permitindo que os clientes removam obstáculosàinovação em IA. Além de oferecer suporte às mais recentes inovações da NVIDIA anunciadas na GTC, a NetApp lançou a NetApp AI Data Engine (AIDE), uma plataforma de dados de IA segura e unificada, desenvolvida em conjunto com a NVIDIA e integrada ao design de referência da Plataforma de Dados de IA da NVIDIA.

Um desafio fundamental para a IA é permitir que as empresas descubram, compreendam e governem os dados que possuem em seus ambientes de dados mundiais. Se os dados são o combustível da IA, encontrar e usar os melhores dados é essencial para obter uma IA verdadeiramente transformadora. A NetApp AIDE ajuda as empresas a solucionar esta necessidade mediante um catálogo internacional de metadados criado automaticamente e atualizado continuamente, com poderosos recursos de busca. Fundamentalmente, o catálogo de metadados da NetApp AIDE vai além dos metadados padrão do sistema de arquivos e analisa ativamente o conteúdo dos arquivos para enriquecer semanticamente os metadados no local, em vez de introduzir preocupações adicionais de segurança e custos com a movimentação de dados várias vezes. Estes metadados enriquecidos permitem que as empresas encontrem, organizem, usem e governem os dados para alimentar e usar os dados corretos e mais atualizados em todo o fluxo de dados da IA; da seleção e transformaçãoàrecuperação e disponibilização para aplicativos e agentes de IA.

"Apesar dos investimentos maciços e das pressões do mercado para aproveitar a IA para melhorar a produtividade e aperfeiçoar a tomada de decisões de negócios, os desafios relacionados aos dados ocasionam gargalos nos projetos antes mesmo de chegaremàprodução", disse Syam Nair, Diretor de Produtos da NetApp. "Para retomar o controle de seus dados, os clientes precisam de uma plataforma de dados corporativa madura, concebida de modo desagregado e inteligente desde o início, para que o armazenamento, os serviços e o controle sejam dimensionados independentemente, sem dependência de fornecedor. Ao aproveitar a plataforma de dados da NetApp, incluindo o NetApp AIDE e o suporte para os principais recursos de IA da NVIDIA, ajudamos os clientes a construir centros de dados de IA corporativos, com o suporte de nossa plataforma de armazenamento unificada de alto desempenho."

A NetApp AIDE será lançada este mês para um grupo inicial de clientes e parceiros selecionados, com ampla disponibilidade prevista para o início do verão. Como um forte defensor de ecossistemas de tecnologia aberta, a NetApp também continuará oferecendo integrações com diversos parceiros ISV, tanto em infraestruturas locais como na nuvem, ao proporcionar integrações profundas e perfeitas essenciais para que os clientes implementem cargas de trabalho de IA em produção. Exemplos destas integrações de parceiros ISV que estarão disponíveis em breve incluem plataformas e estruturas líderes de desenvolvimento de aplicativos de IA construídos em serviços de nuvem hiperescaláveis, como aplicativos de IA baseados no Microsoft Azure, a plataforma Vertex AI do Google Cloud e o LangChain, permitindo que os clientes criem com rapidez aplicativos de IA que aproveitem com segurança seus dados corporativos não estruturados, continuamente preparados para IA no local.

Nos próximos meses, a NetApp AIDE será expandida para oferecer suporte a um crescente número de opções de implementação, que propiciam aos clientes ampla flexibilidade de infraestrutura. A AIDE é um conjunto integrado de soluções de software que os clientes em breve poderão executar em diversas opções de servidor para melhor atender às suas necessidades e casos de uso individuais. Por exemplo, os clientes poderão usar a NetApp AIDE em todo o seu ambiente de dados com as novas GPUs NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition anunciadas hoje na NVIDIA GTC e GPUsNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. A NetApp AIDE também será expandida com rapidez para oferecer suporte a implantações diretamente em uma ampla variedade de ambientes de armazenamento NetApp novos e existentes, incluindo AFF série A, AFF série C e FAS.

E, neste verão, a NetApp AIDE irá adicionar várias novos recursos. O amplo suporteànuvem híbrida levará os recursos da NetApp AIDE aos dados corporativos, independentemente de onde estejam armazenados, de modo integrado entre o armazenamento local e a nuvem. A NetApp AIDE também irá evoluir para incluir novos recursos de dados multimodais, ao ampliar o alcance das funcionalidades do NetApp AIDE para incluir dados visuais, que possibilitam novos e poderosos casos de uso em diversos dados não estruturados. Além disto, o robusto suporteàIA agêntica permitirá fluxos de trabalho agênticos, seguros e governados, em dados corporativos, em toda a infraestrutura de dados mundial da NetApp, todos compatíveis com protocolos populares e padrão do setor.

"Através de nossa parceria, a NetApp e a Cisco fornecem infraestrutura a nível corporativo que acelera a adoção de IA", disse Jeremy Foster, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da Cisco Compute. "O FlexPod AI, parte do portfólio Cisco AI POD, reúne toda a gama de recursos de computação, armazenamento, rede, segurança e capacidade de observação que nossos clientes precisam para consolidar seus centros de dados de IA. Usar a NetApp AIDE com esta solução leva a IA para os dados de nossos clientes, exatamente onde residem, ao acelerar os fluxos de dados e entregar valor com mais rapidez."

Para melhorar ainda mais a capacidade da plataforma de dados da NetApp de apoiar a inovação em IA, a NetApp dará suporte a NVIDIA STX, uma arquitetura de referência de armazenamento modular em escala de rack para IA agêntica. Construída com DPUs NVIDIA Vera Rubin e NVIDIA BlueField-4, a STX irá oferecer um mecanismo de dados de alto desempenho com um nível de memória especializado para armazenamento em cache KV, que aprimora a eficiência energética, a taxa de transferência e a segurança. Ao aproveitar os recursos de gerenciamento de dados da NetApp nesta nova arquitetura de referência, os clientes poderão preencher a lacuna entre o processamento massivo de IA e o armazenamento de dados não estruturados, centralizando o tratamento inteligente de dados.

"A demanda fundamental por centros de dados de IA impulsiona as empresas a encontrar novas formas de governar e utilizar seus vastos conjuntos de dados para gerar valor comercial", disse Jason Hardy, Vice-Presidente de Tecnologias de Armazenamento da NVIDIA. "Ao se integraràarquitetura de referência da Plataforma de Dados de IA da NVIDIA, a NetApp proporciona uma estrutura para que as empresas gerenciem dados com eficiência para implantações de IA em larga escala."

Para saber mais sobre a NetApp AI Data Engine e a cooperação da NetApp com a NVIDIA, visite o estande da NetApp na NVIDIA GTC nº 1907 em San José, CA, de 16 a 19 de março.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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