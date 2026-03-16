GCE® lança o site Gascontrol.com, apresentando seu portfólio completo de controle de gás para aplicações especializadas, médicas e industriais

A GCE®, líder global no mercado de equipamentos de controle de gás, lançou o gascontrol.com, um novo site concebido para atender melhor os clientes em seus portfólios de produtos GCE Specialty, GCE Medical e GCE Industrial. O novo site oferece uma experiência simplificada e orientada para o mercado, facilitando aos usuários a exploração das soluções de controle de gás da GCE e a identificação dos produtos certos. Uma nova ferramenta de pesquisa de documentação auxilia os clientes a encontrar facilmente documentos como instruções de uso (IFUs), apêndices e certificações por meio de uma interface de pesquisa intuitiva.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316790240/pt/

GCE’s new website, gascontrol.com, provides a streamlined, market-focused experience across the GCE Specialty, GCE Medical, and GCE Industrial product portfolios.

“O site redesenhado reflete o papel da GCE como uma fornecedora abrangente e confiável de tecnologias de controle de gases que elevam os padrões da indústria e melhoram vidas”, afirma Piyush Sheth, vice-presidente e gerente-geral da GCE. “Com navegação aprimorada, conteúdo organizado por aplicação e setor, e uma lista de contatos globais, o site foi concebido para dar suporte a engenheiros, profissionais clínicos, projetistas de sistemas, distribuidores e equipes de compras ao longo de todo o processo de tomada de decisão.”

Três grupos de produtos

Apoiada pela ESAB Corporation (NYSE: ESAB), a GCE expandiu sua presença global por meio da fusão de fornecedores líderes em equipamentos para gás, ampliando seu alcance nas Américas, Ásia e Europa. Seus produtos passam por rigorosos testes e certificações para atender aos padrões internacionais de qualidade e segurança. A GCE está organizada em três divisões de produtos:

A GCE Speciality (gce-speciality.com) — que engloba as marcas druva®, GASARC® e Victor® — atende a setores do mercado que exigem alta pureza, como a indústria farmacêutica, a fabricação de semicondutores e automotiva, laboratórios analíticos, alimentos e bebidas, refrigeração e aplicações industriais. A GCE projeta reguladores, coletores e outros produtos especializados para manter a pureza do gás e oferecer desempenho consistente e repetível em ambientes onde até mesmo uma contaminação mínima ou variação de pressão pode afetar os resultados. A solução digital FloCloud da GCE permite que os usuários monitorem os níveis de gás, detectem vazamentos e confirmem a integridade do sistema, monitorem o consumo, identifiquem o consumo excessivo, garantam que o fluxo e a pressão do gás estejam dentro dos limites para uma qualidade consistente e aloquem custos.

A GCE Medical (gce-medical.com) — incorporando as marcas GCE Healthcare, Therapy Equipment, Ohio Medical, DeltaP e Aktiv Technologies — atende ambientes médicos pré-hospitalares, hospitalares, de emergência e de cuidados domiciliares. Os produtos incluem equipamentos médicos de gás de fonte, reguladores médicos de alta pressão, coletores de gás e sistemas de tubulação, concentradores de oxigênio, painéis para ambulâncias, equipamentos de emergência e outros produtos que garantem o fornecimento seguro e confiável de gases vitais da fonte ao paciente.

A GCE Industrial (gce-industrial.com) — que incorpora a marca Kayser — tem suas origens na soldagem e no corte oxiacetilênico e expandiu-se para segmentos que utilizam reguladores, válvulas, sistemas centrais de fornecimento de gás, maçaricos e equipamentos de corte e soldagem, consumíveis de soldagem e equipamentos de segurança. Em aplicações industriais, a solução de monitoramento de gás FloCloud Industry 4.0 reduz os custos e a probabilidade de erros decorrentes da verificação manual dos níveis de gás, reduz o desperdício associado a parâmetros fora da especificação, reduz a probabilidade de interrupção do fluxo e ajuda a detectar vazamentos.

Sobre a GCE

O GCE Group, parte da ESAB Corporation (NYSE: ESAB), é um fabricante global líder de equipamentos de controle de gases. Impulsionados pela inovação em nossas marcas, incluindo Ohio Medical e Therapy Equipment, buscamos oferecer produtos e serviços de controle de gases da mais alta qualidade. Nosso portfólio oferece soluções líderes de mercado e em conformidade com os padrões da indústria para os setores médico, industrial e de gases especiais. Com fabricação, vendas e fornecimento internacionais, garantimos que os clientes sempre tenham acesso aos equipamentos de controle de gases mais inovadores do mundo. Para saber mais, visite https://www.gascontrol.com/en/about-us

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