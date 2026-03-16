Terral firma acordo para projeto no Reserva Jardim Botânico

A Terral Incorporadora fechou acordo para participação no desenvolvimento de dois empreendimentos no bairro planejado Reserva Jardim Botânico, em Brasília, reforçando sua estratégia de ampliar presença no mercado imobiliário local. O novo destino, desenvolvido pela Base Incorporações e Grupo Attos, é considerado um dos principais projetos urbanísticos em implantação na capital federal, combinando moradia de alto padrão, áreas comerciais e ampla preservação ambiental.

O Reserva Jardim Botânico prevê condomínios fechados de edifícios residenciais, áreas de serviços e equipamentos urbanos, além de extensas áreas verdes protegidas, em um modelo de bairro planejado voltado à integração com o meio ambiente. A operação prevê o desenvolvimento de projetos imobiliários com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 500 milhões e investimento aproximado de R$ 210 milhões.

Para Marcus Vinícius Viana, diretor regional da Terral Incorporadora, a entrada da empresa no novo bairro reforça a estratégia de investimentos em áreas de expansão urbana. “A chegada da Terral acelera a implantação do projeto e amplia o horizonte de desenvolvimento do Reserva Jardim Botânico. Estamos falando de um empreendimento com grande escala e com potencial relevante de geração de valor imobiliário ao longo dos próximos anos”, afirma.

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A parceria ocorre em um momento de retomada gradual dos lançamentos de alto padrão em Brasília e sinaliza o interesse das incorporadoras em projetos urbanos de grande escala, especialmente aqueles associados a planejamento de longo prazo e sustentabilidade.