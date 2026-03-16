Interesse por bicicletas elétricas cresce no Brasil

O interesse por bicicletas elétricas no Brasil vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Dados de mercado e análise de comportamento de busca mostram que o produto tem ganhado espaço tanto nas ruas quanto nas pesquisas realizadas no Google.

Segundo levantamento realizado pela agência de SEO Search Lab, as buscas pelo termo “bicicleta elétrica” atingiram o maior volume dos últimos cinco anos no início de 2026. O estudo analisou tendências de busca, estrutura da página de resultados do Google (SERP) e presença das marcas que disputam visibilidade nesse mercado.

De acordo com Daniel Arend, especialista em SEO da Search Lab, o comportamento de busca indica que o interesse do consumidor já está conectado à intenção de compra.

“Muitas das pesquisas relacionadas ao termo estão ligadas a preço, comparação de modelos ou características técnicas, como eu mesmo fiz quando comprei a minha. Isso mostra que uma grande parte dos usuários já está perto de decidir qual comprar”, afirma.

Mercado em crescimento

O avanço nas buscas acompanha o crescimento do próprio setor. Dados do Boletim Mercado Bicicletas Elétricas 2025 da Aliança Bike e citados no estudo da Search Lab indicam que o segmento movimentou cerca de R$ 511 milhões no Brasil, com crescimento de 7,2% em 2024 e 53.591 bicicletas elétricas vendidas no período.

Além do volume de vendas, em análise do Google Trends, ferramenta que mede o histórico de buscas, mostra-se que o termo “bicicleta elétrica” no Brasil vem crescendo nos últimos cinco anos. Em fevereiro de 2026, chegou ao ponto máximo em pesquisas.

Esse movimento pode estar ligado à busca por alternativas de mobilidade urbana mais eficientes, sustentáveis e adaptadas às dinâmicas das grandes cidades. A bicicleta elétrica tem se consolidado como uma opção para quem quer trocar o tempo no trânsito por um passeio de bicicleta sem ter que pedalar (e suar).

Como os consumidores pesquisam

A análise das palavras-chave relacionadas ao tema mostra que a maior parte das pesquisas se concentra em três grandes grupos: preço, comparação entre produtos e especificações técnicas. Entre as buscas mais comuns estão termos ligados a custo, modelos disponíveis, autonomia da bateria e potência do motor.

Também aparecem pesquisas relacionadas à regulamentação e regras de uso, indicando que parte dos consumidores ainda está buscando entender aspectos legais antes de decidir pela compra.

O que aparece no Google

A estrutura da página de resultados do Google para o termo “bicicleta elétrica” revela um cenário competitivo entre diferentes tipos de sites. Segundo o estudo da Search Lab, aproximadamente 50% dos resultados da página de resultados do Google são páginas de lojas virtuais, enquanto marketplaces, como Mercado Livre e Amazon, representam cerca de 25% e conteúdos editoriais ocupam os 25% restantes.

Além dos resultados orgânicos, também aparecem blocos de Google Shopping (anúncios no Google), vídeos e perguntas relacionadas ao tema. Para Daniel, esse padrão mostra que o Google interpreta a busca principalmente como comercial.

“Nos resultados, vemos que páginas de categoria e listagens de produtos aparecem com frequência. Isso mostra que o mecanismo de busca entende que o usuário quer comparar ou encontrar lojas”, explica.

Mudanças recentes nas posições das marcas

Outro ponto identificado na análise foi a volatilidade das posições na página de resultados do Google. Ao comparar os resultados atuais com um estudo semelhante realizado em agosto de 2024, foi possível observar mudanças significativas entre as marcas que aparecem nas primeiras posições.

Novos sites passaram a ocupar posições relevantes, enquanto algumas empresas perderam visibilidade. Esse tipo de movimento costuma ocorrer em mercados ainda em consolidação.

“Quando o setor ainda está amadurecendo, é comum ver mudanças frequentes nas posições das marcas nos buscadores. Empresas que estruturarem melhor sua presença digital vão ganhar espaço no digital”, ressalta Daniel.

Oportunidades para empresas do setor

O estudo indica que o mercado de bicicletas elétricas no Brasil ainda possui espaço para crescimento, tanto do ponto de vista de demanda quanto de presença digital das empresas.

Entre as principais oportunidades identificadas estão a otimização de páginas de categoria em e-commerce, produção de conteúdos educativos e estratégias de SEO local para lojas físicas.

Segundo a Search Lab, acompanhar o comportamento de busca pode ajudar empresas do setor a identificar oportunidades de posicionamento e crescimento.

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Os dados completos da análise estão disponíveis no estudo de mercado de bicicleta elétrica, publicado no blog da Search Lab. O material detalha o crescimento das buscas, o comportamento do consumidor e como empresas estão disputando espaço nas páginas de resultado do Google.