Moura lista erros na manutenção da bateria para motos

O aumento da frota de motocicletas no Brasil, que supera 2 milhões de novos emplacamentos por ano, tem ampliado a pressão sobre sistemas elétricos e baterias. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) indicam que o país mantém um dos maiores mercados de motocicletas do mundo, impulsionado principalmente pelo crescimento do trabalho por aplicativos, logística urbana e mobilidade individual.

Com o uso cada vez mais profissional desses veículos, especialmente em serviços de entrega e transporte, aumentam também a incidência de falhas atribuídas às baterias, mas que estão, na realidade, associadas a erros de diagnóstico ou problemas no sistema de carga das motos.

Para a Baterias Moura, uma das expositoras do Salão de Motopeças 2026, o crescimento do mercado exige que o setor evolua da lógica de substituição imediata para uma abordagem baseada em diagnóstico técnico.

“Em muitos casos, a bateria é substituída sem que a causa real da falha seja investigada. Reguladores descalibrados, estatores com desempenho irregular ou consumo elétrico elevado podem provocar descargas recorrentes. Quando o diagnóstico é bem-feito, é possível evitar trocas desnecessárias e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico da motocicleta”, afirma Rui Pinto, coordenador de gestão e especialista da Moura Moto na Baterias Moura.

Segundo o especialista, a bateria deve ser tratada como um componente crítico de segurança e desempenho. “Bateria de moto não pode ser uma aposta. Ela precisa entregar previsibilidade de partida e estabilidade elétrica ao longo da vida útil. Isso depende de engenharia sólida, controle de processos e, principalmente, de diagnóstico técnico correto no uso real”, complementa.

Ainda nesse contexto, o time de Engenharia da Baterias Moura destaca a importância de escolher corretamente a tecnologia da bateria de acordo com o perfil de uso. Baterias ventiladas ainda são adequadas para aplicações com utilização diária e manutenção regular. Já tecnologias seladas, como AGM ou VRLA, tendem a oferecer maior tolerância a vibrações e menor necessidade de manutenção em aplicações mais severas ou com maior intermitência de uso.

O avanço da atividade econômica baseada em motocicletas mudou o perfil de utilização desses veículos. Rodagens mais intensas, ciclos frequentes de partida e períodos prolongados de parada passaram a coexistir na mesma frota. Esse cenário exige maior atenção de oficinas e lojistas ao avaliar a condição das baterias e o funcionamento do sistema elétrico.

Estudos técnicos e guias de diagnóstico do setor automotivo indicam que uma das falhas mais recorrentes ocorre quando uma bateria descarregada é interpretada como defeito do produto, sem que sejam avaliados componentes como regulador de tensão, estator ou consumo elétrico adicional do veículo. A recomendação aparece em manuais técnicos de fabricantes de baterias e em publicações especializadas em manutenção automotiva, como os guias de diagnóstico elétrico do Battery Council International (BCI).

Uma das referências básicas utilizadas por oficinas é a medição da tensão em repouso. Em baterias de chumbo-ácido para motocicletas, cerca de 12,6 volts indicam carga adequada, enquanto valores inferiores podem sinalizar descarga parcial ou total. Nessas situações, o diagnóstico precisa considerar o histórico de uso do veículo e o desempenho do sistema de carregamento.

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Outro fator relevante é o crescimento da eletrônica embarcada nas motos. Alarmes, rastreadores, portas USB e outros dispositivos ampliam o consumo energético e podem gerar descargas lentas quando o veículo permanece parado por longos períodos. Esse fenômeno pode acelerar processos como a sulfatação das placas internas, reduzindo a capacidade de armazenamento de energia.