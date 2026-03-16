Think projeta crescimento de receita de 25% em 2026

A Think, empresa brasileira de tecnologia e transformação digital, encerrou 2025 com crescimento de 20% em seu faturamento, em relação ao ano anterior, e projeta um novo aumento, da ordem de 25%, para 2026. Segundo a companhia, as perspectivas positivas estão diretamente ligadas à estratégia integrada entre suas unidades de negócio: Think Cloud, Think Security e Think Intelligence.

“O mercado deixou de valorizar ofertas isoladas. Hoje, as empresas buscam parceiros capazes de integrar estratégia, execução e operação contínua, combinando a robustez das grandes plataformas com a agilidade e a proximidade de especialistas. É sobre essa lógica que a Think construiu sua estratégia”, afirma Marco Lorena, CEO da Think.

Na unidade Think Cloud, o foco está na governança de ambientes híbridos e multicloud, com ênfase em resiliência, soberania de dados e eficiência financeira. A estratégia combina operação contínua, práticas avançadas de FinOps, automação e uso de inteligência artificial na gestão de ambientes, permitindo controle de custos, otimização de consumo e sustentação de infraestruturas críticas em escala.

A Think Security posiciona a cibersegurança como pilar de governança, gestão de risco e continuidade do negócio. A unidade opera um SOC (Security Operations Center) próprio, certificado ISO 27001, apoiado em plataformas globais como Google, Fortinet e Akamai, assumindo a operação contínua de segurança dos clientes. Em 2026, a estratégia reforça esse posicionamento com foco crescente na especialização para empresas de mid e upper mid-market, ampliando o uso de automação e inteligência artificial para apoiar decisões e proteger infraestruturas críticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Think Intelligence, por sua vez, vem expandindo sua atuação para um modelo de consultoria estratégica em dados e inteligência artificial. A unidade concentra esforços em analytics avançado, automação decisória, Inteligência Artificial (IA) generativa corporativa e governança de dados, com destaque para a estruturação do Strategic AI Office, conectando dados, tecnologia e estratégia de negócio.