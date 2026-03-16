A SBC Medical anuncia a inauguração da clínica principal da marca "NEO Skin Clinic Ginza".

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” ou a “Empresa”), uma Organização de Serviços de Gestão que opera uma ampla gama de negócios franqueados em diversas áreas médicas, anunciou hoje que sua marca especializada em estética, “NEO Skin Clinic”, abrirá sua unidade principal no distrito de Ginza, em Tóquio, um polo de turismo médico reconhecido mundialmente e um distrito altamente competitivo, no sábado, 28 de março de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260312134848/pt/

SBC Medical Announces Opening of Brand Flagship "NEO Skin Clinic Ginza."

A unidade principal de Ginza, localizada em uma área privilegiada próxima ao GINZA SIX, contará com salas VIP exclusivas para clientes executivos e para o crescente número de pacientes internacionais, fortalecendo a presença global da marca. Aproveitando sua sólida rede de 283 clínicas afiliadas (em dezembro de 2025) e seus extensos dados clínicos, a SBC Medical continua a avançar em sua estratégia de múltiplas marcas para atender às necessidades em constante evolução do mercado.

Após a validação bem-sucedida do modelo de negócios na clínica de Ebisu, inaugurada em abril de 2025, espera-se que a nova unidade principal em Ginza diversifique ainda mais a base de receitas do Grupo e melhore a rentabilidade por meio de um modelo de serviço de alto valor agregado.

O setor de saúde estética está passando por uma rápida evolução, impulsionada pelo desenvolvimento contínuo de novos dispositivos e formulações de tratamento, o que aumenta a conscientização e a demanda do consumidor. Os pacientes modernos buscam cada vez mais a tecnologia de ponta, aplicando o mesmo nível de exigência aos cosméticos de alta qualidade. Para atender a essa dinâmica de mercado, a NEO Skin Clinic aproveita a extensa rede global da empresa e os fortes relacionamentos com fabricantes de dispositivos médicos para manter uma linha de tratamentos de primeira linha, que é atualizada regularmente. A marca oferece uma estrutura de preços sustentável e acessível, alinhada aos padrões internacionais, incluindo os da Coreia do Sul, para atender às crescentes expectativas dos pacientes em relaçãoàqualidade e ao valor.

Além da tecnologia avançada, a NEO Skin Clinic enfatiza uma abordagem de tratamento proprietária que combina precisão científica com dados objetivos do sistema de diagnóstico de pele VISIA. Para garantir a excelência técnica, a marca nomeou o Dr. Nariaki Miyata, uma das principais autoridades em dermatologia estética no Japão, e o Dr. Youn Seongjae, diretor representante da Leaders Dermatology Clinic na Coreia do Sul, como consultores técnicos. Ao integrar conhecimentos clínicos avançados do Japão e da Coreia do Sul, a SBC Medical estabeleceu um sistema de treinamento de classe mundial para seus médicos e funcionários.

Com o crescente interesse global em tratamentos não invasivos e qualidade de vida, a SBC Medical mantém seu compromisso de consolidar sua posição de liderança no mercado interno e buscar a expansão internacional.

A empresa planeja expandir ainda mais sua presença nas regiões de Nagoya e Kobe até o final de 2026, visando o crescimento sustentável e a valorização da empresa a longo prazo.

Mensagem do Dr. Soichiro Morikawa, Diretor:

"Acredito que a essência da saúde estética reside não apenas no procedimento em si, mas na precisão do diagnóstico e do tratamento que determinam o resultado final. Cada cliente é único — a condição da pele, a distribuição de gordura, a movimentação muscular e a progressão do envelhecimento variam de pessoa para pessoa. Na Clínica de Pele NEO Ginza, priorizo ??o desenvolvimento de estratégias de tratamento baseadas em evidências médicas rigorosas, levando em consideração tanto o estado atual do cliente quanto as futuras alterações fisiológicas. Seja utilizando terapias injetáveis ??ou dispositivos avançadosàbase de energia, alcançar resultados naturais e duradouros exige um profundo conhecimento das características de cada modalidade, aplicada no momento ideal e na combinação correta. Meu compromisso é oferecer dermatologia estética que vai além da intuição subjetiva, focando em cuidados baseados em evidências para garantir beleza e harmonia facial a longo prazo."

Visão Geral da Clínica

Horário de funcionamento: 10:00 - 19:00

Fechado regularmente: segundas e quintas-feiras

Localização: 3º andar, Edifício Hulic Ginza Wall, 6-13-16 Ginza, Chuo-ku, Tóquio 104-0061, Japão

Acesso:

2 minutos a pé da saída A1 da Estação Higashi-ginza (Linha Hibiya do Metrô de Tóquio)

3 minutos a pé da saída A5 da Estação Ginza (Linhas Ginza e Hibiya do Metrô de Tóquio)

Telefone: 0120-217-498 (ligação gratuita no Japão)

Site oficial: https://www.sbc-neoskinclinic.jp/

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical Group Holdings Incorporated é uma Organização de Serviços de Gestão que opera uma ampla gama de negócios franqueados em diversas áreas médicas, incluindo saúde estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamento de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento de alopecia androgenética (AGA) e oftalmologia. A empresa administra um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, principalmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para inclusão no Índice Russell 3000®, um amplo índice de referência do mercado de ações dos EUA. Guiada por seu Propósito de Grupo, “Contribuir para o bem-estar das pessoas em todo o mundo por meio da inovação médica”, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a fornecer serviços médicos seguros, confiáveis ??e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece ainda mais sua reputação internacional de qualidade e confiança em cuidados médicos.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com

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Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos ou declarações sobre as condições atuais, mas representam apenas as crenças da Empresa em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do controle da Empresa. Essas declarações prospectivas refletem as visões atuais da Empresa com relação, entre outras coisas, aos planos e estratégias de lançamento de produtos da Empresa; crescimento da receita e dos lucros; e perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pode", "deve", "espera", "antecipa", "contempla", "estima", "acredita", "planeja", "projetado", "prevê", "potencial", "almeja" ou "espera", ou o negativo desses ou termos semelhantes. A Empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, pressupostos ou mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não são garantias de desempenho futuro. A Empresa não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a Empresa prevê-los todos. Esses fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias globais, regionais ou locais, e aqueles listados sob o título “Fatores de Risco” e em outras partes dos documentos da Companhia arquivados juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”), que podem ser acessados ??no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores; E-mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama / Diretora de Relações Públicas; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Horário dos EUA)

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Bill Zima / Sócio-Gerente; E-mail: bill.zima@icrinc.com