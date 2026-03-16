HyperLight demonstra transceptor de referência com baixo consumo de energia, baseado em TFLN 1.6T-DR8, montado pela TFC

A HyperLight Corporation (“HyperLight”) anunciou hoje um marco importante em redes óticas de baixo consumo de energia ao demonstrar um transceptor ótico 1.6T-DR8 que utiliza a plataforma TFLN Chiplet™ da HyperLight.

O módulo de referência foi demonstrado com suporte de engenharia e fabricação da Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (SZSE: 300394, ou "TFC"). O projeto de referência chega a um consumo de energia de 20 W em um módulo 1.6T-DR8 totalmente reconfigurado, representando uma redução de cerca de 20% no consumo de energia a nível de módulo em comparação com tecnologias alternativas. Esta redução é alcançada mediante uma implementação de transmissor simples e direta, baseada em um único circuito integrado fotônico de niobato de lítio de filme fino (TFLN PIC).

O transmissor TFLN permite que o módulo opere usando um único laser de onda contínua (CW), comparado a dois a quatro lasers normalmente necessários em implementações convencionais. Economias de energia adicionais são obtidas pela capacidade de operar diretamente a partir da saída elétrica nativa de baixa oscilação do DSP, possível pela baixa tensão de acionamento dos moduladores TFLN.

"A TFLN é uma tecnologia essencial para os futuros sistemas óticos de 400 Gbps por canal, disse Mian Zhang, Diretor Executivo da HyperLight. "O que demonstramos hoje é que, mesmo na atual geração de 200 Gbps por canal, a TFLN já consegue oferecer uma enorme economia de energia. Na escala dos modernos centros de dados de IA, isto se traduz em megawatts de redução potencial de energia. Nosso trabalho com a TFC demonstra a facilidade com que a tecnologia da HyperLight pode ser integrada aos ecossistemas de módulos óticos existentes."

A HyperLight fará uma demonstração ao vivo do módulo na OFC 2026, que irá ocorrer de 16 a 18 de março em Los Angeles, Califórnia.

Sobre a HyperLight

A HyperLight oferece soluções fotônicas integradas de alto desempenho com base na tecnologia de niobato de lítio em película fina. A empresa combina as vantagens eletro-óticas do TFLN com fabricação, teste e integração escaláveis ??para viabilizar mecanismos óticos de última geração para centrais de dados de IA, redes de telecomunicações e metropolitanas, além de mercados fotônicos emergentes.

Site: https://www.hyperlightcorp.com

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Joe Balaban

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