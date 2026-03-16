WordPress lança assistente de IA para edição de sites

O WordPress anunciou a integração de um assistente de inteligência artificial voltado à criação e edição de sites dentro da própria plataforma. A ferramenta permite modificar conteúdos, ajustar elementos visuais e gerar imagens sem que o usuário precise sair do editor. A notícia é do site TecMundo.

A novidade foi incorporada ao ambiente de edição da plataforma e utiliza comandos em linguagem natural para executar tarefas relacionadas ao design e à estrutura das páginas. A tecnologia permite alterar layouts, estilos e padrões de maneira automatizada a partir de solicitações feitas diretamente pelo usuário.

Edição e design diretamente no editor

O assistente de IA pode ser utilizado durante a edição de páginas ou posts dentro do WordPress. Ao ativar o recurso, o usuário consegue solicitar mudanças no visual ou no conteúdo sem abrir ferramentas externas. Entre as ações possíveis estão a alteração de cores, fontes ou seções específicas de um site.

Também é possível utilizar a ferramenta para tarefas relacionadas ao texto, como tradução de conteúdos para outros idiomas ou criação de novas páginas dentro do site, como uma página de contato. Essas solicitações são feitas por meio de comandos simples digitados no próprio editor.

Criação e edição de imagens

Outra funcionalidade do assistente de IA está na biblioteca de mídia da plataforma. Nesse espaço, a ferramenta permite gerar imagens personalizadas para ilustrar páginas ou editar arquivos já existentes.

A tecnologia responsável por essas operações utiliza o modelo Nano Banana, desenvolvido pelo Google. Com ele, os usuários podem criar novas imagens a partir de descrições ou modificar elementos de fotos existentes.

Entre os exemplos de uso estão solicitações para gerar ilustrações ou alterar elementos de uma imagem. Comandos como criar uma nova figura a partir de uma descrição ou substituir objetos dentro de uma foto podem ser executados diretamente na plataforma.

Integração com ferramentas de colaboração

O assistente de IA também foi integrado ao recurso “Notas em Bloco”, utilizado em fluxos de trabalho colaborativos dentro do WordPress. Nesse ambiente, a ferramenta pode ser ativada digitando “@ai”.

Quando acionada, a inteligência artificial pode sugerir ideias de títulos para seções do site ou verificar informações presentes em um conteúdo. O objetivo é oferecer apoio durante o processo de criação de site e revisão de páginas.

Disponibilidade do recurso?

De acordo com o WordPress, o assistente de IA está disponível nos planos Business e Commerce da plataforma. Para ativar a funcionalidade, o usuário deve acessar as configurações do site e habilitar a opção correspondente ao recurso.

A empresa também informou que a ferramenta funciona melhor com temas baseados em blocos. Em temas clássicos, o assistente pode não aparecer diretamente no editor, ficando restrito às funções de criação e edição de imagens na biblioteca de mídia.

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Com a integração da inteligência artificial ao ambiente de criação de sites, a plataforma amplia o conjunto de recursos disponíveis para usuários que desejam editar conteúdo, modificar o design e produzir elementos visuais dentro do próprio WordPress.