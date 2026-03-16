Giraffas amplia cashback e aposta em fidelização

O Giraffas inicia 2026 consolidando a fidelização como eixo central de sua estratégia de crescimento. Após validar o modelo de cashback no Rio de Janeiro, a rede avança para a fase de expansão nacional do programa, que acontecerá de forma gradual até estar disponível em todas as unidades do país.

O projeto-piloto, realizado entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, gerou R$ 2,7 milhões em vendas fidelizadas, o equivalente a 11,5% do faturamento das lojas participantes no período. O desempenho consolidou o cashback como um dos principais canais de captação de dados de clientes e de geração de recorrência da operação.

Além do impacto direto nas vendas, o programa já registra volume relevante de valores acumulados e resgatados, sinalizando potencial de expansão à medida que a adesão cresce e o benefício se integra de forma orgânica à jornada de compra.

Os dados do piloto também apontaram mudanças positivas no comportamento do consumidor, como o aumento do ticket médio entre clientes fidelizados. Para o franqueado, o programa amplia a capacidade de geração de receita recorrente e fortalece a estratégia comercial no longo prazo, destaca Luciana Morais, diretora de Marketing & Trade do Giraffas.



Em um cenário de maior competitividade no food service e consumidor cada vez mais orientado a experiências que geram valor, programas estruturados de fidelização tornam-se diferenciais relevantes para retenção e geração de receita recorrente. Estruturado em três níveis — GiraMigo (10%), GiraFã (12%) e GiraLover (15%) —, o programa foi desenhado para incentivar progressão e engajamento contínuo. O modelo estabelece critérios de acúmulo e prazo para utilização dos créditos, estimulando frequência e previsibilidade de retorno às lojas.



De acordo com Luciana, os aprendizados do piloto mostraram que o engajamento das equipes e a ativação no ponto de venda são determinantes para o desempenho da iniciativa. Unidades com totem de autoatendimento apresentaram maior taxa de adesão, reforçando a importância da integração entre tecnologia, experiência e dados.

Com o modelo validado, a expansão ocorrerá de forma gradual ao longo de 2026. A previsão é que, até o final do ano, o cashback esteja implementado em todos os estados brasileiros onde o Giraffas atua.

“O programa de cashback nasceu a partir de pesquisas com os nossos clientes, que apontaram esse modelo como o formato de fidelidade mais desejado. A iniciativa foi estruturada para colocar o consumidor no centro da nossa estratégia, fortalecendo o relacionamento, intensificando a conexão com a marca e aprimorando a experiência nas lojas. O piloto realizado no Rio de Janeiro foi essencial para validar o modelo, ajustar a operação e preparar a expansão nacional. Agora, avançamos na escala de uma ferramenta que une dados, tecnologia e inteligência comercial para apoiar o franqueado e gerar recorrência sustentável, impulsionando o crescimento consistente da rede no longo prazo”, explica Luciana Morais, diretora de Marketing & Trade do Giraffas.

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Para 2026, a rede concentra esforços na consolidação do programa em escala nacional, com foco em adesão consistente, estímulo ao resgate e integração com a arquitetura de dados da rede, ampliando a capacidade de atuação em Customer Relationship Management (CRM) e inteligência comercial.