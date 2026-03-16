Plataforma Fartura assina curadoria da Casa Minas no SXSW

Entre os dias 14 e 16 de março, a Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil desembarca nos Estados Unidos para mais uma missão de levar a gastronomia e a cultura de Minas Gerais para fora do Brasil. Desta vez, o projeto assina as curadorias gastronômica e artística da Casa Minas no SXSW (South by Southwest), em Austin (Texas, EUA).

Reconhecido como um dos maiores eventos globais de inovação, criatividade e tendências, o SXSW reúne anualmente milhares de profissionais e público de diversas áreas, como tecnologia, música, cinema, design, negócios e cultura. Realizado na cidade de Austin, o festival se consolidou como um dos principais pontos de encontro da economia criativa mundial, onde novas ideias, projetos e linguagens culturais são apresentados e debatidos.

A Casa Minas propõe uma imersão na produção cultural e criativa do estado, reunindo experiências ligadas à música, gastronomia, arte urbana e produtos tradicionais. A Plataforma Fartura integra a iniciativa com o objetivo de traduzir, por meio da gastronomia e da cultura, essa diversidade. Com o conceito “Where Creativity Meets Ancestry”, o espaço propõe encontros entre diferentes linguagens e expressões, conectando tradição, criatividade e contemporaneidade.



Gastronomia mineira em destaque

Na Casa Minas, a Plataforma Fartura estrutura uma programação gastronômica que apresenta ingredientes e modos de fazer característicos do estado. Abrindo a programação, o Morning Coffee & Coffee Party será conduzido pelas cozinheiras e comunicadoras Maria Clara Magalhães e Carolina Fadel, com um café da manhã bem mineiro.

O chef Yves Saliba, conhecido pela cozinha contemporânea que desenvolve em restaurantes de Belo Horizonte como Per Lui, Odoyá e Pastaio, participa com o Lunch & Learn, encontro que combina gastronomia e conversa sobre ingredientes, técnicas e referências da culinária brasileira. Já o Minas Bar, comandado pelo chef Caetano Sobrinho, apresenta ao público petiscos inspirados na cozinha mineira, em serviço volante com finger foods que destacam sabores tradicionais e ingredientes do estado.

Além dos pratos preparados pelos chefs, a programação inclui degustações de produtos mineiros, com itens como doces, compotas, café, cachaça, doce de leite, goiabada e geleia de jabuticaba, evidenciando a diversidade da produção local.



Música, dança e arte urbana

A programação artística da Casa Minas reúne nomes de diferentes gerações e linguagens da música e das artes mineiras. Toninho Horta, integrante do histórico movimento Clube da Esquina, será uma das atrações. O espaço recebe também Henrique Portugal, produtor, cantor e ex-integrante da banda Skank, um dos grupos mais influentes da música pop brasileira nas últimas décadas.

A cantora e multi-instrumentista Nath Rodrigues integra a programação com um repertório que reúne influências da música popular e erudita. A cena urbana marca presença com apresentações do Favelinha Dance, grupo de dança do coletivo Lá da Favelinha, criado em Belo Horizonte. Além de sets dos DJs Druds e Braichi, que transitam entre funk, pop e música eletrônica.

Durante todo o evento, o muralista Sérgio Iron realiza uma intervenção artística com pintura ao vivo, criando um painel que dialoga com a identidade cultural mineira.

Plataforma Fartura - de Minas Gerais para o mundo

A participação no Texas marca mais um capítulo da presença internacional do Projeto Fartura. Nos últimos 10 anos, a Plataforma vem desenvolvendo um trabalho contínuo de internacionalização da gastronomia mineira e de seus atores, participando de eventos, festivais e encontros fora do Brasil.

Em 2026, o Fartura abriu seu calendário em Portugal, participando pela quarta vez do Essência do Vinho, em Porto. O país já recebeu edições do Festival Fartura e da Expedição Fartura, jantares especiais, e chefs portugueses também já vieram diversas vezes ao Brasil para participar dos eventos. A França foi outro destino que recebeu iniciativas da Plataforma em muitos momentos.

Segundo Guilherme Sânzio, diretor de produção da Plataforma Fartura, a presença no SXSW faz parte de um esforço de longo prazo para posicionar Minas Gerais no circuito internacional do turismo gastronômico. “Há mais de uma década, o Fartura pesquisa o Brasil e constrói projetos que valorizam os produtores e os cozinheiros do país. Nos últimos anos, focamos os Festivais Fartura em Minas Gerais e em levar nossos ingredientes, nossas histórias e nossa identidade para o mundo. Acreditamos que a gastronomia seja uma poderosa ferramenta cultural e econômica, e nosso estado está vivendo um grande momento desse reconhecimento”, afirma.

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Serviço:



Evento: Casa Minas no SXSW – Curadoria gastronômica e artística da Plataforma Fartura

Data: 14 a 16 de março de 2026

Local: Austin, Texas (EUA)