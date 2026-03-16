Experian marca um avanço na IA para o consumidor com a próxima evolução de seu assistente virtual

A Experian revelou hoje a próxima evolução do Experian Virtual Assistant, EVA™, um avanço significativo em sua estratégia de IA centrada no consumidor, que amplia a orientação financeira personalizada e conversacional para milhões de consumidores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316498415/pt/

Experian today unveiled the next evolution of the Experian Virtual Assistant, EVA™.

“A próxima geração da EVA reflete a direção de nossa estratégia de IA para o consumidor”, disse Debbie Hsu, Vice-presidente-executiva de Produto da Experian Consumer Services. “Estamos reunindo IA conversacional, personalização e nossa base confiável de dados para oferecer orientações que sejam intuitivas, relevantes e acionáveis. Nosso foco é ajudar os consumidores a tomar decisões financeiras mais inteligentes de maneiras que sejam simples e empoderadoras.”

Desenvolvida para ampliar o alcance da orientação financeira inteligente por meio de uma experiência mais adaptável, a versão aprimorada da EVA vai além das informações de crédito para oferecer análises de gastos quase em tempo real, recomendações personalizadas e ofertas financeiras relevantes com base nos dados disponíveis das contas. Com tecnologia baseada em dados exclusivos da Experian, informações autorizadas pelos consumidores e recursos avançados de inteligência artificial, a EVA está disponível para oferecer suporte financeiro inteligente a mais de 85 milhões de membros.

Essa evolução reflete o compromisso mais amplo da Experian de integrar a IA adaptativa em toda a jornada do consumidor e transformar a forma como as pessoas interagem com suas informações financeiras.

Um copiloto financeiro para as decisões do dia a dia*

Desde o seu lançamento, a EVA tem ajudado os consumidores a compreender melhor seu crédito por meio de conversas seguras e em tempo real. Com esta última atualização, os usuários passam a ter uma visão clara de como os gastos diários afetam seu panorama financeiro geral, graças às informações obtidas a partir de contas financeiras conectadas.

É possível acompanhar as tendências de gastos ao longo do tempo, identificar as principais categorias e as maiores transações, além de descobrir oportunidades para reduzir despesas desnecessárias. Os membros também podem explorar ofertas personalizadas de cartões de crédito de instituições financeiras parceiras, disponíveis no Experian Marketplace, em uma experiência integrada e guiada.

Ao traduzir dados financeiros complexos em próximos passos claros e práticos, a EVA atua como um copiloto financeiro inteligente, ajudando os consumidores a passar da compreensãoàação com confiança.

Por exemplo, em vez de exibir apenas um FICO® Scorei, a EVA pode analisar as contas conectadas de um membro e destacar padrões recentes de gastos, como aumento em despesas com restaurantes ou assinaturas em comparação aos meses anteriores. A assistente pode identificar as principais categorias de gastos, sinalizar transações de maior valor e ajudar os membros a gerenciar contas e assinaturas futuras, mostrando datas de vencimento previstas, valores estimados e o total mensal de gastos recorrentes.

Em termos simples, a EVA ajuda os membros a ver claramente para onde o dinheiro está indo quase em tempo real e a entender como os gastos do dia a dia se encaixam em seu panorama financeiro geral — tudo dentro de uma experiência contínua e conversacional.

Inteligente, adaptável e construído sobre dados confiáveis

As interações com a EVA evoluem em tempo real com base na forma como cada membro se engaja. A assistente adapta explicações, destaca insights relevantes e prioriza recomendações alinhadas aos objetivos de crédito e financeiros de cada indivíduo. A Experian projeta e monitora seus sistemas de IA usando estruturas estabelecidas de governança, testes e supervisão para promover equidade, transparência e proteção ao consumidor.

Com base na expertise de crédito da Experian, em seus dados e nas informações financeiras autorizadas pelos consumidores, a EVA oferece orientações personalizadas desenvolvidas com privacidade e segurança como princípios centrais. A experiência apoia os consumidores enquanto navegam decisões financeiras importantes com mais clareza e confiança

Seja para quem está começando a usar crédito, a gerenciar despesas mensais ou a explorar novas oportunidades financeiras, a EVA transforma complexidade em clareza e ação.

“Ao combinar IA avançada com um design centrado no consumidor e uma base de dados confiáveis, estamos ampliando o acesso a ferramentas financeiras personalizadas e criando mais oportunidades de inclusão financeira”, acrescentou Hsu.

Inteligência artificial com foco no consumidor em ação

Este marco reforça a estratégia mais ampla da Experian de incorporar inteligência artificial (IA) inteligente e confiável em todo o ecossistema do consumidor. Por meio de avanços na orientação financeira adaptativa da EVA e do lançamento do aplicativo Experian Insurance Marketplace integradoàplataforma ChatGPT, a Experian continua atendendo os consumidores onde quer que estejam, com insights personalizados e oportunidades financeiras relevantes, entregues por meio de experiências conversacionais.

Em conjunto, essas inovações refletem a visão de longo prazo da Experian de combinar dados proprietários, IA avançada e a confiança de um Grande Amigo Financeiro (BFF) para permitir uma tomada de decisão financeira mais intuitiva nos momentos que mais importam para os consumidores.

A EVA está disponível para membros da Experian por meio do aplicativo móvel e do site da Experian. Para saber mais ou se inscrever, visite www.experian.com.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação. Uma empresa integrante do índice FTSE 100 e listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

*A EVA fornece apenas informações gerais e orientações educacionais. Ela não é uma consultora financeira e não oferece aconselhamento personalizado em matéria de investimentos, questões jurídicas, tributárias ou contábeis, nem estabelece qualquer relação de consultoria-cliente ou fiduciária. Quaisquer ofertas financeiras exibidas são fornecidas por instituições financeiras terceirizadas e estão sujeitas aos processos de elegibilidade e aprovação dessas instituições. Os usuários devem consultar um profissional qualificado e licenciado para obter aconselhamento personalizado. As ferramentas de IA da Experian operam sob controles internos de governança, testes e privacidade, projetados para promover precisão, imparcialidade e proteção ao consumidor.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

ChatGPT é uma marca registrada da OpenAI. O aplicativo Experian Insurance Marketplace é desenvolvido e operado pela Experian e não possui qualquer vínculo ou endosso da OpenAI.

____________________ i Pontuação de crédito calculada com base no FICO®. Modelo de pontuação 8. Sua instituição financeira ou seguradora pode utilizar um FICO® diferente. Pontuação superioràFICO®. Pontuação 8, ou outro tipo de pontuação de crédito. Saiba mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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