OXMIQ Labs e AM Intelligence Labs firmam parceria para arquitetar uma das maiores plataformas de computação de IA movida a energia renovável do mundo

A OXMIQ Labs (“OXMIQ”), empresa de arquitetura de GPU e tecnologia de IA fundada por Raja Koduri, anunciou hoje uma parceria tecnológica estratégica com a AM Intelligence Labs, uma divisão de negócios do AM Group, para fornecer consultoria em infraestrutura de data center e sistemas para a capacidade de computação de IA de 2 GW da AM Intelligence Labs até 2030, com um hub de computação de IA inicial de 1 GW em Uttar Pradesh, Índia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260315783011/pt/

OXMIQ and AM Intelligence Labs are building one of the world's largest renewable-powered AI compute platforms - 2 Gigawatts by 2030, Phase 1 online in Noida, India by 2027.

A AM Intelligence Labs é uma divisão estratégica do AM Group, controladora da Greenko, a maior produtora de energia verde da Índia, com 50 GW de capacidade renovável em energia solar, eólica e hidrelétrica, apoiada por 100 GWh de armazenamento inteligente de energia e que fornece aproximadamente 2% da energia total da Índia. A energia é de propriedade própria, operada e livre de carbono, com preços 50–70% abaixo dos custos convencionais de energia para data centers.

A Índia é um centro de demanda em rápida transformação na economia global de IA. Impulsionado por seu enorme ecossistema de desenvolvedores, economia digital e rápida expansão da adoção de IA pelas empresas, o país está emergindo como o segundo maior mercado mundial para uso de IA e consumo de tokens.

O AM Group iniciou o desenvolvimento de sua iniciativa emblemática de infraestrutura de IA, com a Fase 1 do Noida Compute Hub agora em execução ativa. Colocar a capacidade inicial de computação em operação até o final de 2027 será um marco fundamental enquanto o Grupo constrói uma das maiores plataformas de computação para IA do mundo alimentadas por energia renovável. OXMIQ está trabalhando em estreita colaboração com o AM Group para otimizar a arquitetura do sistema, o design da infraestrutura e a entrega modular de execução, garantindo que a plataforma seja implantada com rapidez e alcance eficiência e escala de classe mundial.

Por meio dessa parceria, a OXMIQ atuará como parceira de arquitetura e engenharia para a plataforma de computação, trabalhando com a AM Intelligence Labs para projetar a arquitetura de sistemas, o roteiro de hardware e a estratégia da cadeia de suprimentos que sustentarão a instalação. A OXMIQ traz consigo vasta experiência em toda a pilha de computação, da arquitetura de GPU em nível de transistor e embalagens avançadas a sistemas em escala de rack, interconexões de alto desempenho e o software de orquestração necessário para operar cargas de trabalho de IA em escala massiva. Juntas, a parceria oferece otimização de ponta a ponta, desde os fótons até os resultados, tornando a economia da zettascale acessível a todos.

O AM Group está desenvolvendo o Centro de Computação de Alto Desempenho para IA de 1 GW em Noida como uma plataforma totalmente integrada verticalmente, abrangendo geração de energia própria livre de carbono, infraestrutura avançada de data center, aceleradores de alto desempenho, uma pilha de software completa, aplicativos e modelos de consumo flexíveis que vão desde “AI Pods-as-a-Service” até “Tokens-as-a-Service”.

A profunda experiência da OXMIQ em toda a pilha de computação permite que a plataforma seja projetada para uma otimização de ponta a ponta, dos fótons aos tokens. Cada camada, desde a geração de energia renovável até a arquitetura do data center, o resfriamento a líquido, a topologia de interconexão, a seleção de aceleradores e a orquestração de cargas de trabalho, será projetada como um sistema unificado. Essa abordagem integrada possibilita uma economia líder do setor, do elétron ao token, proporcionando computação de IA a um custo drasticamente menor em escala de gigawatts.

Perspectivas de liderança

“A AM Intelligence Labs é a parceira ideal para a OXMIQ. Eles resolveram a restrição mais difícil da infraestrutura de IA em larga escala: o acessoàenergia confiável e livre de carbono em escala global. Nossa equipe passou décadas desenvolvendo silício, sistemas e software que alimentam as plataformas de computação mais avançadas do mundo. Trazer essa expertise para a infraestrutura da AM Intelligence Labs desde as primeiras decisões de arquitetura significa que cada rack, cada interconexão, cada sistema de armazenamento e de refrigeração é projetado em torno das cargas de trabalho e da economia exigidas para a era da IA.”

— Raja Koduri, fundador e CEO, OXMIQ Labs

“A OXMIQ dáàAM Intelligence Labs acesso a algumas das mais profundas especializações em hardware e sistemas da indústria. A experiência da equipe em importantes empresas do Vale do Silício é exatamente o que precisamos para arquitetar uma infraestrutura capaz de competir globalmente. Juntos, estamos estabelecendo as bases para que a AM Intelligence Labs se torne uma plataforma completa de computação para IA.”

— Anil Chalamalasetty, presidente do AM Group

Sobre a OXMIQ Labs

A OXMIQ Labs, com sede em Campbell, Califórnia, é uma empresa de arquitetura de GPU e tecnologia de IA fundada por Raja Koduri, cuja carreira abrange cargos de liderança na Apple, AMD, Intel e ATI Technologies. A OXMIQ oferece soluções de hardware e software de IA licenciáveis baseadas em chiplets, criadas para a era da inferência. O OxCapsule e o OxPython oferecem otimização imediata em hardware heterogêneo, enquanto o OxCore e o OxQuilt fornecem o roteiro nativo para chiplets rumoàeficiência em zettascale. Para informações adicionais: www.oxmiq.ai

Declarações prospectivas: Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente. Projetos e implementações específicos estarão sujeitos a acordos definitivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260315783011/pt/

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