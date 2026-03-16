O CHANGAN DEEPAL S05 chega ao Reino Unido — engenharia global, adaptação local

A Changan UK lançou o CHANGAN DEEPAL S05 100% elétrico, um C-SUV compacto que combina design premium, tecnologia inteligente e praticidade para o dia a dia.

“O CHANGAN DEEPAL S05 foi concebido para quem procura um SUV elétrico que se integre naturalmente ao quotidiano”, afirmou Nic Thomas, Diretor-Geral da Changan UK. “Oferece desempenho fiável, conforto pensado ao detalhe e tecnologia intuitiva — tudo isto sem o preço de um modelo premium.”

CHANGAN DEEPAL S05: autonomia, conforto e segurança

Equipado com uma bateria LFP de 68,8 kWh, o CHANGAN DEEPAL S05 oferece uma autonomia WLTP até 303 milhas (RWD) e 278 milhas (AWD). No interior, o cockpit inspirado na aviação inclui bancos dianteiros em pele vegan, aquecidos e ventilados, incluindo um banco do passageiro com função de reclinação total em posição “gravidade zero”. Um ecrã tátil rotativo de 15,4 polegadas, AR-HUD, sistema de áudio com 14 altifalantes e conectividade sem fios para smartphone completam o habitáculo de alta tecnologia.

A segurança é um elemento central no CHANGAN DEEPAL S05, que obteve a classificação máxima de cinco estrelas no Euro NCAP. O modelo inclui de série 17 sistemas inteligentes de assistênciaàcondução, permitindo condução autónoma de nível 2 através de uma rede de câmaras, radares e sensores ultrassónicos — incluindo um sistema de câmara panorâmica de 540 graus.

Mais do que um modelo: como o CHANGAN DEEPAL S05 traduz uma visão global

A Changan já está presente em 16 mercados europeus, estando previstos em breve lançamentos em Itália, Espanha e Polónia. O Reino Unido assume um papel central nesta presença como polo estratégico de desenvolvimento local. À frente desta dinâmica está o CHANGAN DEEPAL S05, um modelo assente numa base verdadeiramente global. Concebido no Changan Design Center Europe, em Turim, e calibrado no Changan UK R&D Centre, em Birmingham, foi cuidadosamente afinado para as condições locais de condução.

Para o mercado britânico, o CHANGAN DEEPAL S05 é produzido na fábrica Changan Rayong, na Tailândia — criada em 2023 como um centro dedicado aos mercados globais com volanteàdireita. Com aproximadamente 60% de fornecimento local, a unidade assegura qualidade, testes e abastecimento consistentes, enquanto a sua localização estratégica favorece a logística global. Mais do que um novo modelo, o S05 afirma-se como um testemunho das ambições globais da Changan — integrando design, engenharia e produção em vários continentes para oferecer um veículo elétrico verdadeiramente internacional.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260316169634/pt/

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