Triton Partners encerra com sucesso o Fundo 6 alcançando a meta de € 5,5 bilhões

A Triton Partners anuncia hoje o fechamento bem-sucedido de seu sexto fundo emblemático voltado ao mercado médio (“T6” ou “o Fundo”) na meta de € 5,5 bilhões, o maior fundo da Triton até o momento. O Fundo captou capital de investidores novos e existentes em todas as partes do mundo, ressaltando a confiança contínua dos sócios comanditários na estratégia da Triton para o mercado médio europeu e na capacidade da empresa de construir negócios melhores.

“A estratégia de Aquisições do Segmento de Mercado Intermediário (TMM) da Triton concentra-se em seus setores centrais de tecnologia industrial, serviços empresariais e saúde. Como um proprietário responsável e parceiro de referência, o T6 investirá onde seus conhecimentos de mercado e de investimento proporcionarem uma vantagem competitiva, posicionando a firma para aproveitar oportunidades atraentes, com o apoio da Accelerator Unit, a maior equipe de criação de valor da Europa.”

O T6 busca manter o forte desempenho dos fundos anteriores, todos tendo alcançado retornos no quartil superior. Refletindo esse histórico consistente, a Triton foi recentemente nomeada como uma das três gestoras europeias no universo global da HEC das vinte empresas de private equity com melhor desempenho.1

A Triton continua identificando oportunidades para impulsionar mudanças transformacionais e promover o crescimento das empresas europeias. Até o momento, a T6 já investiu 900 milhões de euros em três investimentos de plataforma — Hanab, Keenfinity e MacGregor —, que consistem em cisões de negócios nos setores principais da Triton.

Peder Prahl, fundador e CEO da Triton Partners, comenta:

“O encerramento do T6 marca o início de mais um capítulo importante para nossa estratégia TMM e para a Triton como empresa. Com nosso foco em empresas europeias de médio porte nos setores de serviços, tecnologia industrial e saúde, continuaremos a identificar proativamente oportunidades de investimento atrativas nas quais possamos construir e desenvolver empresas líderes de mercado. Permaneceremos disciplinadosàmedida que continuarmos a investir no T6.

“Somos gratos pela confiança que nossos investidores demonstraram em nossa estratégia e equipe voltadas para o mercado intermediário. Estamos bem posicionados para continuar investindo e capturando os ventos favoráveis de crescimento estrutural de longo prazo que vemos na Europa e ao redor do mundo. Em um mercado de private equity em evolução, que volta a priorizar retornos sobre investimento e capacidade de geração de alfa, “Estamos satisfeitos com a confiança que os investidores depositam em nós e na T6, como também em nossas estratégias adjacentes de Private Equity de Segmento Intermediário Inferior (TSM) e Crédito Oportunístico (TDO).”

Sobre a Triton Partners

Fundada em 1997 e pertencente aos seus sócios, a Triton Partners é uma investidora líder europeia especializada no setor de médias empresas. A Triton Partners concentra-se em investir em empresas que fornecem bens e serviços essenciais em seus três setores principais: Serviços Empresariais, Tecnologia Industrial e Saúde.

A Triton Partners conta com mais de 150 profissionais de investimento e especialistas em criação de valor distribuídos por onze escritórios e investe por meio de três estratégias complementares: Private Equity de Segmento de Mercado Intermediário (TMM), Private Equity de Segmento Intermediário Inferior (TSM) e Crédito Oportunístico (TDO).

Para obter informações adicionais, visite: www.triton-partners.com

1Ranking de Desempenho de Grandes Aquisições da HEC-Dow Jones 2025

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