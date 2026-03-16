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Presença médica ativa reforça segurança em cirurgia plástica

Brasil lidera ranking mundial de procedimentos estéticos; Dr. Beni Ribeiro, cirurgião plástico, ressalta como o acompanhamento contínuo do cirurgião pode reduzir complicações e melhorar resultados.

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Repórter
16/03/2026 11:27

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Millennial european woman in underwear touches fold of skin at waist with abstract lines for surgery, isolated on white studio background, cropped. Weight loss, figure type, medicine and wellness
Millennial european woman in underwear touches fold of skin at waist with abstract lines for surgery, isolated on white studio background, cropped. Weight loss, figure type, medicine and wellness crédito: DINO

Com o Brasil liderando o ranking mundial de cirurgias plásticas, cresce a atenção para práticas que reforçam a segurança e a satisfação dos pacientes. Segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), o país realizou mais de 2 milhões de intervenções em 2024, à frente de Estados Unidos, México e Índia. O dado reforça a relevância da discussão sobre segurança clínica e qualidade dos resultados, especialmente em um cenário de alta demanda.

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Beni Ribeiro, a segurança durante o procedimento não começa no centro cirúrgico, mas na primeira consulta. “Essa etapa não deve ser tratada como uma simples avaliação técnica. Nesse momento, é imprescindível que o profissional mapeie os riscos da cirurgia, entenda o biotipo e o histórico clínico do paciente, além do padrão de cicatrização, o perfil emocional e sua expectativa real”, afirma.

Segundo ele, o acompanhamento contínuo permite decisões mais assertivas e individualizadas, reduzindo complicações e aumentando a previsibilidade dos resultados. Além disso, o médico ressalta que a relação construída nas consultas pré-operatórias também é determinante para alinhar expectativas e evitar frustrações.

“A transparência é inegociável. Explicar o que é possível e biologicamente viável é essencial para evitar frustração futura. Quando o paciente entende o processo de cicatrização, ele percebe que edema e equimose fazem parte do processo e não sofre por antecipação”, explica Dr. Beni Ribeiro. Ele acrescenta que a busca pela naturalidade é um princípio que só se concretiza quando há diálogo real e confiança mútua.

Cuidados antes e após as cirurgias

Durante o período pós-operatório, a presença ativa do cirurgião é apontada pelo especialista como fator decisivo para a qualidade da recuperação, já que cada paciente pode apresentar resultados diferentes. “Acompanhar cada caso de perto possibilita ajustar o percurso em tempo real, já que às vezes é necessário mudar alguns protocolos ou simplesmente tranquilizar o paciente”, destaca.

Essa vigilância, segundo ele, contribui para reduzir complicações, acelerar o retorno às atividades e melhorar a qualidade cicatricial. Além dos aspectos físicos, Dr. Beni Ribeiro reforça que o suporte contínuo também impacta diretamente no estado emocional do paciente. “Quando ele sente que tem acesso direto ao médico, a ansiedade diminui e o medo de estar ‘sozinho’ desaparece”, relata.

O especialista reforça que reduzir a ansiedade do paciente também é uma forma de melhorar biologicamente os resultados. “Se ele se sente acolhido, o estresse percebido reduz significativamente, otimizando o reparo tecidual pós-cirúrgico”, avalia. A naturalidade dos resultados, segundo ele, não depende apenas da técnica cirúrgica, mas também da forma como o corpo cicatriza e responde ao processo.

“Acompanhar um paciente de perto ajuda a evitar excessos, além de permitir intervenções pontuais, como prescrição de fitas de silicone, introdução de corticoide ou terapias a laser, que ajudam a prevenir cicatrizes hipertróficas e até queloides”, completa.

Na avaliação do cirurgião, pacientes que recebem esse acompanhamento tendem a apresentar maior satisfação com os resultados. “Um follow-up intenso no pós-operatório, combinado a uma técnica cirúrgica rápida e precisa, pode reduzir inclusive o uso de analgésicos opioides para controle da dor, resultando em menos complicações e efeitos colaterais, melhor cicatrização, qualidade estética e bem-estar”, conclui o Dr. Beni Ribeiro.

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Sobre o Dr. Beni Ribeiro

Dr. Beni Ribeiro é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e realizou residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e oferece cirurgias plásticas com acompanhamento próximo no Rio de Janeiro (RJ).

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Para saber mais, basta acessar a página oficial do Dr. Beni Ribeiro: https://drbeniribeiro.com.br/



Website: https://drbeniribeiro.com.br/

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