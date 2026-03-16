Presença médica ativa reforça segurança em cirurgia plástica

Com o Brasil liderando o ranking mundial de cirurgias plásticas, cresce a atenção para práticas que reforçam a segurança e a satisfação dos pacientes. Segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), o país realizou mais de 2 milhões de intervenções em 2024, à frente de Estados Unidos, México e Índia. O dado reforça a relevância da discussão sobre segurança clínica e qualidade dos resultados, especialmente em um cenário de alta demanda.



De acordo com o cirurgião plástico Dr. Beni Ribeiro, a segurança durante o procedimento não começa no centro cirúrgico, mas na primeira consulta. “Essa etapa não deve ser tratada como uma simples avaliação técnica. Nesse momento, é imprescindível que o profissional mapeie os riscos da cirurgia, entenda o biotipo e o histórico clínico do paciente, além do padrão de cicatrização, o perfil emocional e sua expectativa real”, afirma.



Segundo ele, o acompanhamento contínuo permite decisões mais assertivas e individualizadas, reduzindo complicações e aumentando a previsibilidade dos resultados. Além disso, o médico ressalta que a relação construída nas consultas pré-operatórias também é determinante para alinhar expectativas e evitar frustrações.



“A transparência é inegociável. Explicar o que é possível e biologicamente viável é essencial para evitar frustração futura. Quando o paciente entende o processo de cicatrização, ele percebe que edema e equimose fazem parte do processo e não sofre por antecipação”, explica Dr. Beni Ribeiro. Ele acrescenta que a busca pela naturalidade é um princípio que só se concretiza quando há diálogo real e confiança mútua.



Cuidados antes e após as cirurgias



Durante o período pós-operatório, a presença ativa do cirurgião é apontada pelo especialista como fator decisivo para a qualidade da recuperação, já que cada paciente pode apresentar resultados diferentes. “Acompanhar cada caso de perto possibilita ajustar o percurso em tempo real, já que às vezes é necessário mudar alguns protocolos ou simplesmente tranquilizar o paciente”, destaca.



Essa vigilância, segundo ele, contribui para reduzir complicações, acelerar o retorno às atividades e melhorar a qualidade cicatricial. Além dos aspectos físicos, Dr. Beni Ribeiro reforça que o suporte contínuo também impacta diretamente no estado emocional do paciente. “Quando ele sente que tem acesso direto ao médico, a ansiedade diminui e o medo de estar ‘sozinho’ desaparece”, relata.



O especialista reforça que reduzir a ansiedade do paciente também é uma forma de melhorar biologicamente os resultados. “Se ele se sente acolhido, o estresse percebido reduz significativamente, otimizando o reparo tecidual pós-cirúrgico”, avalia. A naturalidade dos resultados, segundo ele, não depende apenas da técnica cirúrgica, mas também da forma como o corpo cicatriza e responde ao processo.



“Acompanhar um paciente de perto ajuda a evitar excessos, além de permitir intervenções pontuais, como prescrição de fitas de silicone, introdução de corticoide ou terapias a laser, que ajudam a prevenir cicatrizes hipertróficas e até queloides”, completa.



Na avaliação do cirurgião, pacientes que recebem esse acompanhamento tendem a apresentar maior satisfação com os resultados. “Um follow-up intenso no pós-operatório, combinado a uma técnica cirúrgica rápida e precisa, pode reduzir inclusive o uso de analgésicos opioides para controle da dor, resultando em menos complicações e efeitos colaterais, melhor cicatrização, qualidade estética e bem-estar”, conclui o Dr. Beni Ribeiro.

Sobre o Dr. Beni Ribeiro



Dr. Beni Ribeiro é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e realizou residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e oferece cirurgias plásticas com acompanhamento próximo no Rio de Janeiro (RJ).

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Para saber mais, basta acessar a página oficial do Dr. Beni Ribeiro: https://drbeniribeiro.com.br/