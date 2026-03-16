Drones marcam inovação durante especial do Roberto Carlos

O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos, exibido pela Rede Globo, ganhou em 2025 um elemento diferente na produção audiovisual: o uso do drone DJI Mavic 4 Pro Creator para captar imagens aéreas durante o espetáculo realizado no Serra Park, em Gramado (RS), dentro da programação do 40º Natal Luz.

A escolha do equipamento marcou uma mudança significativa na forma de registrar grandes eventos televisivos, substituindo estruturas suspensas por cabos e outros sistemas convencionais de filmagem aérea.



Segundo Eduardo Welbert Nogueira de Carvalho, gerente comercial da Drone Direto, empresa especializada na venda de equipamentos do gênero, a decisão de utilizar o equipamento teve como objetivo unir simplicidade operacional e qualidade técnica.



“A câmera do drone consegue captar imagens de ótima qualidade mesmo em condições de baixa iluminação. Além disso, o tempo de voo, com cerca de 51 minutos por bateria, foi um diferencial importante para garantir a cobertura contínua do espetáculo”, explica.



A tecnologia dos drones ampliou a experiência visual do público que acompanhou o especial pela televisão. Carvalho destaca a autonomia de movimento proporcionada pelo equipamento. “Nenhum outro método consegue entregar tamanha amplitude de movimento, indo do foco de três metros até distâncias que alcançam toda a área da casa de show em diferentes alturas. É uma liberdade artística sem precedentes, com operação simples, segura e de baixo custo”, afirma.



O resultado foi uma transmissão mais dinâmica, com imagens aéreas fluidas e versáteis, capazes de acompanhar tanto momentos intimistas quanto tomadas panorâmicas do espetáculo. A inovação reforça a tendência de modernização das produções televisivas, que buscam cada vez mais recursos tecnológicos para enriquecer a narrativa visual.



Atributos do DJI Mavic 4 Pro Creator

O modelo utilizado na gravação reúne características técnicas que o tornam adequado para produções de grande escala. O drone suporta gravação em 6K/60fps HDR e até 4K/120fps para câmera lenta, com perfis de cores D-Log M e HLG de 10 bits, oferecendo flexibilidade máxima na pós-produção e gradação de cores.



Outra característica é o desempenho em baixa luz, com melhor tratamento de ruído e maior clareza em realces e sombras, além da estabilidade garantida pelo gimbal Infinity de três eixos, que permite rotação de 360° e movimentos de câmera dinâmicos sem comprometer a qualidade da imagem.

“Esses fatores técnicos foram determinantes para que o drone fosse escolhido em uma produção televisiva de grande visibilidade”, frisa Carvalho.



A substituição de estruturas suspensas por cabos pelo uso de drones trouxe ganhos práticos e econômicos. O especialista da Drone Direto ressalta que, enquanto o sistema de cabos exige equipes numerosas apenas para montagem, o drone pode ser operado por uma única pessoa. “O custo é uma fração do que seria necessário para instalar e operar um sistema de cabos. Estamos falando de 30, 40, até 50 vezes menos”, informa.



Além da economia, a mobilidade e a rapidez de operação podem tornar os drones uma alternativa mais eficiente, permitindo que produções de diferentes portes tenham acesso a recursos antes restritos a grandes emissoras.



Modernização e democratização do audiovisual



O avanço dos drones representa também uma oportunidade de modernização e democratização do setor audiovisual. “Devido ao baixo custo, empresas de menor porte podem acessar um sistema de qualidade. Isso significa que desde uma filmagem de casamento até um telejornal local podem produzir imagens com qualidade de cinema semelhante à de uma grande emissora”, observa Carvalho.



Essa tendência acompanha o crescimento do mercado global de drones, que movimentou US$ 41,79 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 89,70 bilhões até 2030, segundo levantamento da consultoria Mordor Intelligence.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, os números também são expressivos: dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), compartilhados pelo portal Aero Magazine, apontam que as importações de drones somaram US$ 16 milhões nos primeiros cinco meses de 2024, um aumento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.



De acordo com o Sistema de Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARPAS), administrado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o número de pedidos para voos com drones cresceu 22% no primeiro trimestre de 2025. Segundo o órgão, o Brasil já conta com 177.647 pilotos remotos e 86.522 drones cadastrados.



Carvalho acredita que o uso de drones em transmissões ao vivo e eventos de grande visibilidade deve se expandir ainda mais nos próximos anos. “Mesmo em eventos de longa duração, em que a bateria poderia ser um empecilho, é possível utilizar vários equipamentos em operação alternada, garantindo cobertura contínua sem que o telespectador perceba a troca. É um divisor de águas que vai revolucionar o setor”, identifica.



O gerente comercial da Drone Direto acrescenta que a qualidade e a versatilidade dos drones são tão significativas que mesmo produções que originalmente não teriam tomadas aéreas podem passar a utilizá-los em diferentes ângulos, inclusive na altura de câmera de ombro. “Os diretores terão mais liberdade de criação, e o telespectador é quem mais vai ganhar com isso”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: http://www.dronedireto.com.br