Podcast Segredos Imobiliários vence Prêmio Xeque-Mate

O podcast Segredos Imobiliários, da DWV, foi vencedor do Prêmio Xeque-Mate, uma das principais premiações do mercado imobiliário brasileiro. O reconhecimento destaca iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do setor e para a disseminação de conhecimento entre corretores, gestores e profissionais da área.

Com episódios que reúnem executivos, especialistas e protagonistas do mercado, o podcast promove conversas sobre desafios, tendências e oportunidades do setor imobiliário. Ao longo dos últimos anos, o Segredos Imobiliários se consolidou como um espaço de discussão sobre estratégias, experiências e boas práticas da atividade.

Para Dagoberto Fagundes, fundador da DWV e host do programa, o prêmio reflete o impacto coletivo do projeto no mercado. “Esse reconhecimento reflete as conversas que provocam o mercado, as histórias de quem constrói o setor e a certeza de que o conhecimento compartilhado eleva todo o mercado imobiliário”, afirma.

Reconhecimento do setor imobiliário

O Prêmio Xeque-Mate reconhece profissionais, empresas e iniciativas que se destacam no mercado imobiliário brasileiro. A premiação celebra excelência, estratégia e resultados, reunindo corretores, incorporadoras, lideranças e produtores de conteúdo do setor. Atualmente, conta com 28 categorias, que contemplam desde profissionais de alto desempenho até iniciativas de comunicação, marketing e influência digital.

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Segundo a DWV, a premiação reforça o compromisso da empresa com a disseminação de conhecimento e o fortalecimento do mercado imobiliário. “Nosso objetivo é contribuir para elevar o nível do setor, trazendo conteúdos que inspiram, provocam reflexão e ajudam profissionais a evoluírem em suas estratégias e resultados”, conclui Dagoberto.