Rede Conforte-se expande atuação no pós-operatório

A Conforte?se nasceu em 2025 com a proposta de alugar poltronas reclináveis que auxiliem pacientes a se levantar e sentar com mais autonomia durante o período de recuperação cirúrgica. Em pouco mais de um ano, a rede já está presente em diversas regiões do país, totalizando 63 unidades operacionais distribuídas em diferentes estados.

A empresa foi fundada por Douglas Martins Cândido, profissional com experiência em marketing digital, e por Amanda Pinheiro Carvalho, responsável pela gestão operacional e pelo relacionamento com os franqueados. Juntos, estruturaram um modelo de negócios baseado em franquias, que inclui orientações detalhadas sobre operação, atendimento ao cliente e estratégias de divulgação regional.

A poltrona pós?operatória é indicada principalmente para pacientes submetidos a cirurgias estéticas, como abdominoplastia, lipoaspiração e mamoplastia, bem como para procedimentos de outras especialidades. O equipamento é entregue por locação e instalado diretamente na residência do paciente, proporcionando maior conforto e segurança durante a fase de convalescença.

Segundo Amanda Pinheiro Carvalho, a iniciativa busca “oferecer um suporte que ajude a paciente a se levantar com mais facilidade, descansar melhor e ter mais segurança durante o período de recuperação”. Essa proposta de valor tem sido reforçada por campanhas de marketing digital que destacam os benefícios de autonomia e bem?estar associados ao uso da poltrona.

O crescimento da rede foi alimentado por estratégias de marketing digital combinadas a um suporte operacional consistente aos franqueados. Cada nova unidade recebe treinamento sobre gestão de estoque, atendimento ao cliente e ações de divulgação local, o que tem facilitado a expansão nacional.

Em 2026, a Conforte?se ampliou seu portfólio ao iniciar o desenvolvimento de uma linha de produtos voltada ao bem?estar no pós?operatório, abrangendo itens como suportes ortopédicos e acessórios de conforto. Paralelamente, a empresa deu os primeiros passos na internacionalização. No Paraguai, foram estabelecidas operações nas cidades de Ciudad del Este e Assunção, e nos Estados Unidos, a primeira unidade foi inaugurada em Orlando.

Para Douglas Martins Cândido, “a proposta da Conforte?se é ampliar soluções voltadas ao período de recuperação pós?operatória, fortalecendo o suporte tanto a pacientes quanto a profissionais da saúde”. O objetivo é consolidar a marca como referência nacional e internacional em conforto e autonomia durante a convalescença cirúrgica.

A Conforte?se continua a buscar novas oportunidades de expansão, mantendo o foco na qualidade do serviço, na inovação dos produtos e na satisfação dos pacientes e franqueados.

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Para saber mais, basta acessar: https://conforte-se.com/?