Tour Global das Marcas Chinesas (América do Sul) 2026 é realizada em São Paulo, Brasil
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SÃO PAULO, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um grande evento de promoção de marcas, o “Tour Global das Marcas Chinesas - América do Sul” 2026, organizado pelo Global Times, foi realizado em São Paulo, Brasil, no dia 10 de março. Com o tema “Nova Qualidade Lidera, Marcas Rumo ao Mundo”, o evento reuniu diplomatas e líderes empresariais da China e do Brasil para discutir caminhos de crescimento sustentável e novas oportunidades de cooperação na região. ambos os países para explorar caminhos de crescimento sustentável na região.
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“Além de ser uma vitrine concentrada de marcas chinesas, este evento representa uma valiosa oportunidade para empresas dos dois países aprofundarem a confiança mútua e buscarem o desenvolvimento conjunto”, afirmou Zhang Xi, Cônsul-Geral Adjunta do Consulado-Geral da China em São Paulo.
Li Liushen, vice-gerente-geral do Global Times Online (Huanqiu.com) e representante da organização do evento, destacou que, com mais de 330 milhões de usuários globais em plataformas multilíngues, o veículo atua como uma ponte para que marcas chinesas se conectem de forma autêntica com os mercados internacionais.
Li Dongcheng, representante-chefe do Escritório de Representação do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil e secretário-geral da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, enfatizou que “as marcas chinesas precisam se consolidar neste mercado cultivando cadeias de suprimentos locais e compreendendo profundamente o comportamento e as preferências dos consumidores”. Ele também apresentou a 4ª China International Supply Chain Expo (CISCE), destacando seu papel na promoção da cooperação global em cadeias de suprimentos.
O estreitamento dos laços entre marcas chinesas e o mercado brasileiro também foi exemplificado pela Fenjiu, uma das mais tradicionais produtoras de baijiu da China. Yang Yaojie, vice-gerente-geral da Shanxi Xinghua Village Fenjiu International Trade Co., Ltd., destacou em uma mensagem em vídeo o vínculo centenário da empresa com as Américas. Durante o evento, foi realizada a cerimônia de lançamento de novos produtos Fenjiu no Brasil, oferecendo aos participantes uma experiência imersiva da cultura do baijiu chinês.
Durante o evento, o Distrito de Tongzhou, em Pequim, também apresentou sua imagem urbana e oportunidades de desenvolvimento por meio de vídeos promocionais e exposições no local.
O empresário brasileiro Admar Pereira, CEO da ZIRAN e participante do evento, afirmou esperar a entrada de mais marcas chinesas no mercado brasileiro e destacou a importância de que essas empresas aprofundem sua compreensão das necessidades dos consumidores locais.
O evento “Tour Global das Marcas Chinesas” promovido pelo Global Times, organizado pela Huanqiu.com, com apoio da Fenjiu International e da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, tem como objetivo facilitar intercâmbios abertos e práticos entre marcas chinesas e mercados globais.
Empresa: Global Times Online
Contato: Qin jing
E-mail: qinjing@huanqiu.com
Website: www.huanqiu.com
Cidade: Pequim
Foto deste comunicado disponível em
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9672406)