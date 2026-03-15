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Axi Apresenta Principais Soluções de Negociação na Exposição Invest Cuffs 2026

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15/03/2026 01:59

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SYDNEY, March 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, a corretora global online de FX e CFD, confirmou hoje sua participação na Invest Cuffs 2026, a ser realizada em 20 e 21 de março no Centro de Congressos ICE de Cracóvia, em Cracóvia, Polônia.

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Os visitantes do estande da Axi podem saber mais sobre as plataformas de negociação da empresa, seus produtos CFD -- Forex, Ações, Ouro, Petróleo e Criptomoedas -- e as ferramentas e o suporte disponíveis para clientes em todo o mundo. A Axi atende traders em mais de 100 países e está comprometida em fornecer preços transparentes, execução confiável e suporte dedicado ao cliente.

Os participantes também conhecerão as parcerias globais de destaque da Axi, incluindo o campeão da Premier League Manchester City, o Girona FC da LaLiga, o Esporte Clube Bahia do Brasil e o Embaixador da Marca Axi, John Stones. Como Parceira Oficial de Negociação Online do Manchester City, a Axi compartilha o compromisso do clube com a precisão, o desempenho e a excelência.

Santiago Vazquez-Munoz, Diretor Global de Vendas da Axi, disse:

"Estamos prontos para interagir com traders e investidores na Invest Cuffs 2026. A Axi tem como missão capacitar os clientes com as ferramentas, insights e condições de negociação necessárias para que tenham o melhor desempenho. O evento oferece uma oportunidade para demonstrar a força e a ambição da marca Axi."

Os visitantes terão a oportunidade de explorar experiências interativas no estande da Axi, incluindo produtos de marca e ativações de parcerias de futebol com memorabília do Manchester City, bem como o mascote do clube, especialmente organizado para o evento.

Sobre a Axi:

A Axi é uma marca global de FX e CFD online, atendendo milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs de vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.

Contato com a Mídia:

mediaenquiries@axi.com

CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de rápido prejuízo devidoàalavancagem. 69,8% das contas de clientes de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs. Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

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