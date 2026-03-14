Changan Global Testing Season 2026 chega ao México com quatro novos modelos

A Changan lançou no México quatro novos modelos atualizados — o sedã CHANGAN ALSVIN PLUS e três SUVs: CS35 MAX, CS55 PLUS e CS75 PLUS — atendendoàcrescente demanda do mercado por veículos que integrem tecnologia e eficiência.

Após o lançamento, mais de 150 concessionários, investidores e representantes da imprensa participaram de um test drive de 287 km pela Península de Yucatán, como parte da Changan Global Testing Season 2026. O trajeto, de Cancún a Playa del Carmen, passando por Chiquilá e Holbox, incluiu rodovias, estradas costeiras e caminhos rurais, comprovando estabilidade, inteligência, segurança e conforto em longas distâncias.

Desempenho e conforto: novos modelos para cada jornada

Equipado com o motor BlueCore 3.0 e transmissão DCT de 7 velocidades, o novo CHANGAN CS55 PLUS entregou desempenho responsivo em todo o percurso. Sua estrutura de carroceria Ark Cage, combinada com 12 recursos inteligentes de segurança — incluindo IACC, LCC, FCW, AEB e assistência por câmera 540° — proporcionou proteção confiável nas estradas sinuosas e irregulares da selva e nas rodovias costeiras.

O sistema ADAS também foi integrado ao CS75 PLUS para reduzir a fadiga do motorista, enquanto a tela tripla de 37 polegadas ofereceu acesso fácilànavegação e ao entretenimento. Os bancos dianteiros ventilados garantiram conforto em temperaturas acima de 30 °C, e o banco do passageiro com gravidade zero ampliou o relaxamento com função de massagem durante trajetos longos.

Os quatro modelos contam com cockpits inteligentes com múltiplas telas, CarPlay/Android Auto sem fio, comando de voz, atualizações OTA e controle remoto via aplicativo. Os interiores espaçosos e o sistema motriz BlueCore 3.0 também estão presentes no Alsvin PLUS e no CS35 MAX, oferecendo uma combinação equilibrada de desempenho e conforto.

Crescimento em ação: o compromisso local da Changan com o México

Em 2025, a Changan registrou crescimento de mais de 56% nas vendas na América Latina, com alta de 184% no México. Em termos de operação local, um novo armazém de peças com mais de 8.000 m², em funcionamento no início de 2026, ampliará ainda mais a capacidade de atendimento e o abastecimento de peças. O México tornou-se cada vez mais central na presença global da Changan.

Esse compromisso ficou evidente em Yucatán. O trajeto destacou paisagens icônicas do país e refletiu condições reais de condução, com clima imprevisível e terrenos variados. O portfólio ampliado da Changan reafirma sua dedicação em oferecer produtos que combinem inovação global com necessidades locais.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260314165163/pt/

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