KFSH Lidera em Todo o Mundo em Transplantes Renais Pareados Realizados em Único Centro em 2025

RIADE, Arábia Saudita, March 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) alcançou um marco global ao registrar o maior número de transplantes de rins de doação pareada realizados em um único centro em todo o mundo, com um total de 130 transplantes em 2025. Esse número superou o total de transplantes realizados em 23 centros no Canadá, com 73 transplantes, bem como o centro único de maior volume nos Estados Unidos, que realizou 94 transplantes no mesmo período.

Esse marco reflete o crescimento constante do programa desde o seu lançamento em 2016, elevando o número acumulado de transplantes renais pareados realizados no programa para 691 até o final de 2025, posicionando-o entre as principais iniciativas de transplante renal em único centro em todo o mundo.

Esse sucesso foi impulsionado por um modelo operacional totalmente integrado em um centro, combinando recursos laboratoriais avançados de imunologia para testes de compatibilidade precisos, um sistema coordenado para a gestão de cadeias complexas de intercâmbio e equipes clínicas multidisciplinares, incluindo médicos e cirurgiões de transplante, anestesiologistas, coordenadores de transplante, equipe de enfermagem e especialistas em laboratório de histocompatibilidade. Em conjunto, a equipe realizam procedimentos simultâneos com alta eficiência, preservando a segurança do paciente em todas as etapas do atendimento.

O programa de doação pareada de rins representa uma solução inovadora que expande o acesso ao transplante, permitindo trocas renais entre pacientes cujos tipos sanguíneos ou perfis de tecido sejam incompatíveis com seus doadores originais. Por meio de trocas estruturadas de doadores, os pacientes são pareados com doadores mais compatíveis, fornecendo um caminho para o transplante para muitos que normalmente têm dificuldades para encontrar doadores compatíveis.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 20º lugar em todo o mundo entre os 250 principais centros médicos acadêmicos do mundo para 2026. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio pela Brand Finance em 2025, foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo de 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo de 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo de 2026.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9672177)