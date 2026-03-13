A NIQ lança versão beta de novos recursos analíticos com IA no Ask Arthur

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência do consumidor, lançou novos recursos analíticos com IA em versão beta no Ask Arthur, na plataforma NIQ Discover. A experiência ampliada guia os usuários por meio de análises de ponta a ponta, ajudando-os a identificar o que importa nos dados, entender por que as tendências estão ocorrendo e transformar insights em narrativas claras e compartilháveis, com recomendações de próximos passos.

À medida que as organizações lidam com a crescente complexidade dos dados, a capacidade de passar rapidamente de insights a ações tornou-se essencial. O Ask Arthur ajuda a reduzir processos analíticos que antes levavam dias ou semanas para minutos, revelando os principais fatores por trás das mudanças de desempenho e gerando insights prontos para tomada de decisão diretamente no Discover. Ao conectar análise, explicação e narrativa em uma única experiência, os usuários podem transitar facilmente da compreensão do que está acontecendo nos dados para a definição das próximas ações.

“Esses novos recursos analíticos representam um importante passo em frente na forma como integramos a IA diretamente aos fluxos de trabalho analíticos que nossos clientes utilizam diariamente”, afirmou Troy Treangen, diretor de Produtos da NIQ. “O Ask Arthur permite que as organizações explorem o poder da IA ??generativa para análises — construída sobre a base de dados confiável da NIQ e baseada em milhares de análises do mundo real. Ao combinar IA com a profundidade e a confiabilidade dos dados da NIQ, estamos permitindo que marcas e varejistas passem da obtenção de insightsàtomada de decisões assertivas mais rapidamente do que nunca.”

Combinado com os dados globais confiáveis ??da NIQ e a profunda expertise do setor, o Ask Arthur integra a análise com IA diretamente aos fluxos de trabalho que os clientes utilizam diariamente — ajudando marcas e varejistas a obter a Visão Completa™ do comportamento do consumidor e a traduzir insights em decisões assertivas.

Durante a fase beta, a NIQ se concentrará em impulsionar a adoção por parte dos clientes, coletar feedback do mundo real e continuar aprimorando a experiência por meio de lançamentos incrementais de recursos. Os insights do uso pelos clientes ajudarão a moldar a próxima fase do desenvolvimento do Ask Arthur,àmedida que a NIQ expande os recursos com tecnologia de IA no Discover.

Novos recursos que serão lançados nos próximos meses expandirão ainda mais o portfólio do Ask Arthur, incluindo a introdução de uma experiência baseada em chat. Com o tempo, o Ask Arthur continuará evoluindo para um agente de IA mais inteligente, ajudando proativamente os usuários a descobrirem insights mais rapidamente e a navegarem por dados complexos com maior clareza.

Este lançamento beta marca o primeiro marco importante na evolução do Ask Arthur,àmedida que a NIQ continua a expandir os recursos com tecnologia de IA que ajudam os clientes a passar mais rapidamente dos dados às decisões.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma visão holística do varejo e as mais abrangentes percepções do consumidor — entregues com análises avançadas por meio de plataformas de última geração — a NIQ oferece a Visão Completa™.

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Este comunicado de imprensa sobre Ask Arthur pode conter declarações prospectivas referentes a comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê", "planeja", "prevê" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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