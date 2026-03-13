A Venture Global anuncia decisão final de investimento e fechamento financeiro para a Fase 2 do CP2 LNG

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anuncia a decisão final de investimento (FID) e o fechamento bem-sucedido de um financiamento de US$ 8,6 bilhões para a segunda fase do terceiro projeto da empresa, o Venture Global CP2 LNG (CP2). Somado ao financiamento da Fase Um do CP2, anunciado em julho de 2025, este marco representa o maior financiamento de projeto independente no mercado bancário dos EUA. A transação despertou enorme interesse dos principais bancos do mundo, resultando em mais de US$ 19 bilhões em compromissos para a Fase Dois, além dos US$ 34 bilhões já comprometidos para a Fase Um, e não exigiu nenhum investimento externo de capital.

“Estamos extremamente orgulhosos de termos tomado a Decisão Final de Investimento (FID) para a segunda fase do CP2, nosso terceiro projeto greenfield, elevando as transações executadas pela Venture Global no mercado de capitais para mais de US$ 95 bilhões”, disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. “A dedicação incansável de nossa equipe nos permitiu chegar a cinco decisões finais de investimento em menos de sete anos, posicionando-nos para nos tornarmos o maior exportador de LNG dos EUA quando o CP2 estiver totalmente operacional. Com o financiamento da Fase Dois garantido, daremos continuidade ao forte progresso da construção já em andamento e forneceremos GNL americano confiável para clientes em todo o mundo.”

A CP2 terá uma capacidade máxima de produção de 29 milhões de toneladas por ano (MTPA) e já firmou contratos de longo prazo para a venda de quase toda a sua capacidade nominal, com clientes predominantemente localizados na Europa e na Ásia. Portanto, a CP2 é um projeto estrategicamente importante para o fornecimento e a segurança energética global. A Venture Global agora possui uma capacidade total contratada de mais de 49 MTPA, ou quase toda a sua capacidade nominal, em seus três projetos na Louisiana.

O grupo de financiadores da construção é composto pelos principais bancos do mundo, o que sinaliza uma demanda significativa por investimentos em LNG dos EUA não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa e na Ásia. O grupo de credores inclui: Banco Santander, Bank of America, Bank of China, Barclays, CaixaBank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan Chase, Landesbank Baden-Wüttemberg, Mizuho, ??National Bank of Canada, National Westminster Bank, Natixis, PNC Bank, Regions Bank, Royal Bank of Canada, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui, The Bank of Nova Scotia, The Huntington National Bank, Truist, U.S. Bank National Association e Wells Fargo.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e o MUFG Bank, Ltd. (MUFG) atuaram como coordenadores principais do empréstimo a prazo para construção e da linha de crédito para capital de giro da Fase 2 do projeto CP2 LNG. Latham & Watkins LLP atuou como consultor da Venture Global e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultor para credores em todas as instalações.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora dos EUA de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira unidade em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, embarque e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo da Costa do Golfo dos EUA. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Eliminação de Carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada (a "Lei da Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como "pode", "talvez", "irá", "poderia", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

As declarações prospectivas aqui apresentadas estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas relacionadasànossa empresa e podem incluir afirmações sobre nosso desempenho futuro, contratos, estratégias de crescimento previstas e tendências que possam impactar nossos negócios. Tais declarações representam apenas projeções baseadas em expectativas e estimativas atuais sobre eventos futuros. Existem fatores relevantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Entre esses fatores estão: a necessidade de capital adicional significativo para construção e conclusão de projetos e ativos relacionados, bem como a possível dificuldade em obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo sua indisponibilidade; a possibilidade de estimativas imprecisas de custos, bem como riscos de estouro de orçamento e atrasos na construção e operação de gasodutos e conexões relacionadas, devido a aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos com mão de obra, escassez de profissionais qualificados, riscos operacionais e outros fatores; a incerteza quanto ao futuro das dinâmicas comerciais globais, acordos internacionais e a posição dos Estados Unidos em relação ao comércio exterior, incluindo o impacto de tarifas; nossa dependência de empreiteiros EPC e outros parceiros para a execução bem-sucedida dos projetos, incluindo o risco de descumprimento de obrigações contratuais por parte desses prestadores; além de fatores econômicos e políticos diversos, como oposição de grupos ambientalistas ou de interesse público, ou a falta de apoio por parte de governos locais e comunidades, o que pode afetar negativamente o licenciamento, cronograma e desenvolvimento, construção e operação dos nossos projetos. Outros riscos estão detalhados no item “1A. – Fatores de Risco” do nosso relatório anual no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), bem como em eventuais relatórios subsequentes enviados ao órgão.

As declarações prospectivas aqui apresentadas são válidas apenas na data deste comunicado e baseiam-se em premissas que, na presente data, julgamos razoáveis. A empresa não se compromete a atualizar ou revisar essas declarações com base em novos acontecimentos ou circunstâncias futuras, salvo quando exigido pela legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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