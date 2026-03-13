Dia da Escola: como o ensino molda a formação de cidadãos

No próximo dia 15 de março, o Brasil celebra o Dia da Escola, uma data que convida a uma reflexão sobre o propósito das instituições de ensino na contemporaneidade. Atualmente, o debate pedagógico indica que a escola deixou de ser apenas um local de transmissão de conteúdos para se tornar um centro de formação integral do cidadão. Nesse modelo, o desenvolvimento de competências socioemocionais, a construção da autonomia e o exercício da cidadania ocupam o centro das estratégias educacionais, preparando o estudante para contextos que extrapolam a aprovação em exames e vestibulares.

A tendência de olhar para o aluno além do currículo tradicional encontra sustentação em dados oficiais. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Brasil registrou em 2024 um recorde de participação em olimpíadas do conhecimento, com mais de 26 milhões de crianças e adolescentes inscritos em diversas competições. Uma pesquisa recente publicada pelo Governo Federal reforça a tese de que essas provas funcionam como ferramentas de resgate da autoestima e de desenvolvimento de resiliência, apontando um impacto direto na trajetória acadêmica e profissional dos jovens.

Para Gabrielle Batemarqui, trainee pedagógica do time de Excelência Acadêmica do Grupo Salta Educação, o ambiente escolar precisa funcionar como um ecossistema de mentoria. "A proposta é evidenciar o papel da escola para além da sala de aula, reforçando que a formação do aluno deve extrapolar o ensino tradicional voltado apenas para aprovação em provas. O desenvolvimento acadêmico e pessoal é ampliado quando há incentivo, orientação e acompanhamento", afirma.

Dentro dessa perspectiva, as competições acadêmicas são utilizadas como um termômetro de aptidões e uma ferramenta de engajamento. No Elite Rede de Ensino, a estratégia de identificação de talentos é segmentada pelo nível de complexidade dos desafios. Olimpíadas de entrada, como a Canguru de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), são incentivadas para todos os perfis de alunos devido ao seu caráter lúdico e acessível.

De acordo com Ananda Gonçalves, embaixadora de Olimpíadas do Elite, "o processo é estruturado para despertar novos talentos, inclusive em alunos que nunca participaram de competições, servindo como uma porta de entrada para que percebam seu próprio potencial lógico e criativo".

A preparação para esses desafios exige que a escola ofereça suporte técnico e emocional. O uso de plataformas digitais, com trilhas de estudo e resoluções passo a passo, permite que o estudante desenvolva autonomia em seu ritmo de aprendizado. No entanto, o fator humano permanece central na mediação desses processos. "Trabalhamos para que a pressão pelo resultado seja substituída pelo prazer da descoberta e pelo orgulho de participar de algo grandioso. Ao focar no processo de aprendizagem e oferecer um ambiente de mentoria, a escola garante que o aluno se sinta seguro para testar seus limites", explica Ananda.

Além do crescimento pessoal, o alto desempenho nessas competições tem se tornado um passaporte para o ensino superior. No Brasil, diversas universidades públicas e privadas já oferecem as chamadas "Vagas Olímpicas", que permitem o ingresso direto de medalhistas sem a necessidade do vestibular tradicional. De acordo com Ananda, a participação e premiação em olimpíadas de prestígio tornaram-se critérios de peso em processos de admissão internacionais, pois, em sua visão, essas conquistas comprovam o rigor acadêmico e a persistência do candidato.

Essa filosofia de ensino reflete diretamente no cotidiano dos estudantes. É o caso de Mayara Vitória, aluna da 1ª série do Elite, que decidiu participar da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) para vivenciar sua primeira experiência em competições acadêmicas e testar seus conhecimentos.

Motivada pelo desejo de desafiar-se sem a pressão direta sobre o boletim, a estudante viu na olimpíada uma oportunidade de mudar o foco da rotina escolar e desenvolver o espírito de competitividade. "Apesar do nervosismo inicial, percebi que consegui lembrar de conteúdos que já tinha estudado. A participação ajuda a ver como me saio em situações diferentes e traz um novo fôlego para o dia a dia na escola", relata Mayara.

A trajetória da aluna exemplifica como o ambiente escolar pode funcionar como um incentivo para a descoberta de novas capacidades. Ao se abrir para desafios inéditos, a aluna demonstra que a escola é o espaço ideal para fortalecer a autoconfiança e a resiliência por meio da prática.

Projetos e Resultados de Impacto

O impacto desse compromisso é visível nos resultados da rede Elite, que, segundo Ananda, acumula um histórico em 2025 de mais de 4 mil premiações em áreas que abrangem desde Matemática e Ciências até Física e Biologia. Para Gabrielle, do Salta Educação, o impacto dessas conquistas manifesta-se na maturidade adquirida pelos estudantes, superando o valor da premiação em si.

“Ao lidar com problemas inéditos e complexos, o jovem exercita a persistência, compreende que o erro é parte integrante do processo de descoberta e consolida uma base sólida para sua atuação futura como cidadão produtivo e consciente”, completou Gabrielle.

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Além do suporte pedagógico, o Elite incentiva a alta performance por meio de bolsas por mérito acadêmico. O benefício é aberto a alunos internos e externos — incluindo talentos da rede pública — e baseia-se na análise técnica de resultados expressivos no Enem, vestibulares ou premiações em olimpíadas científicas. A concessão considera a complexidade das conquistas e a disponibilidade de vagas em qualquer unidade da rede.