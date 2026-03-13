Acro Cabos participa da Macaé Energy 2026

A Acro Cabos — empresa especializada em equipamentos para elevação, amarração e movimentação de cargas — mantém o investimento no segmento offshore e na cidade de Macaé (RJ) e participa do Macaé Energy 2026, que acontece de 17 a 19 de março no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho.

Esta é a primeira participação da empresa na Macaé Energy e, segundo Rafael Garcia Simon, sócio-diretor da Acro Cabos, o evento reúne profissionais e importantes agentes do setor. “A cidade tem uma localização estratégica para o segmento offshore, o que motiva os sucessivos investimentos para ampliar nossa atuação”, pontua.

Na Macaé Energy, a Acro Cabos apresentará seu portfólio de cabos de aço e sintéticos, cintas, cordas, guinchos, lingas e talhas para movimentação de cargas, incluindo o gancho Green Pin® ROV Pro Shank Hook, fabricado pela holandesa Van Beest, especializada no desenvolvimento de soluções para içamento de cargas para operações submarinas.

O Green Pin® ROV Pro Shank Hook tem um acessório 3 em 1 e pode ser operado tanto manualmente quanto por ROV (Remotely Operated Vehicle). O dispositivo permite ao usuário abrir, travar e destravar o trinco de segurança usando apenas um braço robótico do ROV, o que possibilita usar o outro braço robótico para segurar em uma estrutura, o que aumenta a segurança do veículo. O equipamento ainda possui uma extensão para garantir que a trava permaneça no lugar, ampliando a segurança operacional, e é capaz de elevar cargas de até 35 toneladas e temperaturas de até -40 graus Celsius.

Investimentos em Macaé

A Acro Cabos realiza sucessivos investimentos em Macaé para atender ao segmento offshore. Em 2024, inaugurou uma operação na cidade e montou uma fábrica de lingas de cabos de aço no Polo Industrial Cabiúnas, em Macaé. “A inauguração de nossa unidade e de uma fábrica foi importante para ficarmos mais próximos e atendermos às empresas do setor com agilidade. Os profissionais da região também podem conhecer o portfólio de produtos, serviços e treinamentos que ajudam a aumentar a segurança e a rentabilidade na movimentação de cargas”, explica Rafael Garcia Simon.

Na unidade de Macaé, a Acro Cabos dispõe de produtos para atender ao segmento offshore, como manilhas, ganchos, moitões, polias e soquetes de alta performance para cabos de aço e guindastes de qualquer tipo e marca; fabricação e reparo de lingas tipo certificadas, cintas de elevação planas e tubulares com ou sem proteções; cabos navais; lingas HMPE, entre outros.

A base de Macaé também oferece serviços como inspeção eletromagnética em cabos de aço de usos gerais e especiais compactados; ensaios destrutivos e não destrutivos em elementos de elevação e amarração; inspeção visual e dimensional em elementos de elevação e amarração de cargas; e preservação de lingas de cabos de aço e acessórios para elevação e amarração de cargas, troca de cabos de aço para equipamentos offshore.

No espaço também podem ser realizados treinamentos de formação de inspetor em uso seguro, especificação, utilização e inspeção de: cabos de aço em equipamentos (ABNT NBR 4309 e 2408); lingas de cabos de aço (ABNT NBR 13541-1, 13541-2); cintas sintéticas planas e tubulares (ABNT NBR 15637-1, 15637-2 e 15637-3); correntes G8 e acessórios (EN 818, EN 1677, entre outras); manilhas de carga (NBR 13545 e estrangeiras); e amarração e fixação de cargas para o transporte rodoviário, ferroviário e marítimo (ABNT NBR 15883-1, 15883-2, EN 12195-3, EN 12195-4 e resoluções específicas do Contran). Em junho do ano passado, a empresa promoveu, em Macaé, o treinamento gratuito "Movimentação de Cargas: Uso Seguro de Ferramentas na Movimentação de Cargas", voltado à segurança na movimentação de cargas em operações onshore e offshore.

O Macaé Energy 2026 é organizado pela Firjan, com apoio da Prefeitura de Macaé e da Rede Petro-BC. A feira ocupará uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, com expectativa de receber aproximadamente 15 mil visitantes, e a proposta do evento é promover networking, geração de negócios e integração entre os diferentes elos da indústria de óleo, gás e energia.

Sobre a Acro Cabos

Especialista em soluções para elevação, amarração e movimentação de cargas, a Acro Cabos de Aço atua no mercado há mais de 25 anos. A empresa oferece produtos e serviços que atendem às exigências do mercado, com certificações que atestam seu compromisso com a segurança e a qualidade.

Serviço:

Acro Cabos na Macaé Energy 2026

Estandes G1 e G2

Horário da exposição das 12h às 20h

Data: 17 a 19 de março

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Local: Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho