Importadores recolhem 384 mil toneladas de pneus em 2025

Dados do Relatório Pneumáticos 2025, divulgado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mostram que os importadores de pneus que atuam no Brasil destinaram corretamente 384.391,32 toneladas de pneus inservíveis ao longo de 2025, conforme as exigências da política nacional de logística reversa.

O volume corresponde à destinação ambientalmente adequada de pneus ao final de sua vida útil, obrigação estabelecida pela Resolução Conama nº 416/2009, que determina que fabricantes e importadores devem garantir a coleta e o tratamento de pneus inservíveis em proporção equivalente ao volume colocado no mercado.

Segundo o levantamento do Ibama, todo o material recolhido foi encaminhado para tecnologias ambientalmente adequadas de reaproveitamento e tratamento, como o coprocessamento em fornos de clínquer da indústria do cimento, a laminação para produção de artefatos de borracha, a granulação com recuperação de borracha e aço, além da pirólise, processo que permite a geração de óleo, aço e negro de fumo sem combustão direta.

Para a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus (ABIDIP), os dados oficiais reforçam que o setor cumpre as obrigações ambientais previstas na legislação brasileira. “A logística reversa de pneus é uma obrigação legal e os importadores que atuam no mercado brasileiro cumprem essa responsabilidade. Os números do Ibama demonstram que o setor participa ativamente da destinação ambientalmente adequada dos pneus ao final de sua vida útil”, afirma Ricardo Alípio, presidente executivo da ABIDIP.

A entidade ressalta que a logística reversa envolve uma cadeia complexa de coleta, transporte e reciclagem, que depende da atuação integrada de operadores logísticos, recicladores e empresas responsáveis pela destinação final.

Entre as iniciativas que contribuem para ampliar a destinação ambientalmente adequada de pneus no país está o programa Brasil Rodando Limpo, coordenado pela Associação Brasileira de Empresas de Reciclagem de Pneus Inservíveis (ABRERPI).

O programa reúne empresas recicladoras responsáveis pelo processamento dos pneus e pelo desenvolvimento de novos usos para os materiais recuperados. Atualmente, a iniciativa recicla cerca de 180 mil toneladas de pneus por ano, por meio de 14 recicladoras associadas, presentes em 20 estados brasileiros e com atuação em mais de 135 municípios distribuídos em 16 estados.

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Segundo a ABIDIP, iniciativas desse tipo contribuem para fortalecer a economia circular e ampliar a rastreabilidade da destinação de pneus inservíveis no país.