WHOOP e Samuel Ross MBE anunciam lançamento da primeira coleção de edição limitada para PROJECT TERRAIN

WHOOP, a empresa de desempenho humano, anuncia hoje o lançamento da primeira coleção de edição limitada do PROJECT TERRAIN, a cooperação plurianual entre a WHOOP e Samuel Ross MBE através da SR_A, que agora está disponível para compra. A coleção apresenta um sistema de vestuário técnico criado para movimentos em diversos ambientes, redefinindo a cidade como um campo de treinamento moderno para o desempenho diário.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260312843094/pt/

WHOOP and Samuel Ross MBE Announce First Limited-Edition Collection Drop for PROJECT TERRAIN

O PROJECT TERRAIN marca uma estreia para a WHOOP, com releituras das pulseiras WHOOP, peças de vestuário WHOOP Body de alta qualidade e a primeira incursão da empresa em roupas técnicas para atividades ao ar livre. Concebida como um sistema unificado, cada peça integra o dispositivo WHOOP de modo intencional e visível, que o transforma de um acessório discreto em um elemento central do design.

Definido pelas características arquitetônicas do vestuário esportivo da SR_A e pelo desenvolvimento inovador de materiais, combinados com a precisão de design pela qual a WHOOP é conhecida, o PROJECT TERRAIN demonstra o compromisso conjunto das marcas em criar materiais com forma e função de elite que impulsionam a experiência humana.

Com um design intencional, baseado em confiança discreta e precisão, a nova coleção comemora o legado do dispositivo WHOOP, com designs sofisticados que destacam o hardware. Por exemplo, as novas peças de vestuário exterior PROJECT TERRAIN incorporam gráficos e perfurações exclusivos para direcionar sutilmente o olhar para o dispositivo WHOOP, utilizando tecnologia 3M e Reflective Flex para melhorar a visibilidade em ambientes escuros.

"O PROJECT TERRAIN é a cooperação mais ambiciosa e inovadora que a WHOOP já realizou", disse Will Ahmed, Fundador e Diretor Executivo da WHOOP. "A cápsula que Samuel desenvolveu marca nossa evolução de uma tecnologia de desempenho criada para atletas para uma verdadeira marca de estilo de vida que define o padrão para a disciplina moderna."

Primeira coleção do PROJECT TERRAIN

Criada para desempenho em condições de baixa luminosidade e ambientes de treino urbanos, a coleção une forma e função através de detalhes refletivos, confecção aderida ao corpo e a tecnologia WHOOP Any-Wear.

Marcas WHOOP 5.0 e WHOOP MG: 01 - STRATA BAND 1 - WILD OAK & COAL Desenvolvidas para condições de baixa luminosidade, as novas pulseiras apresentam uma trama em relevo com detalhes gráficos altamente refletivos, além de uma nova confecção em jacquard, criando um forte ponto focal tridimensional no pulso, sem comprometer o uso diário. Os fechos incluem gravação personalizada com os logotipos WHOOP x SR_A.

Roupas interior e exterior masculinas: 01 - SOLARE TECHNICAL SHORT Um calção de alto desempenho com forro interno de compressão elástica e tecido externo de alto brilho para estrutura e mobilidade. Detalhes aderidos aumentam a durabilidade e a estabilidade. Elementos refletivos proporcionam visibilidade de 360°. Compatível com a tecnologia WHOOP Any-Wear, incluindo um compartimento removível Any-Wear Pod para captar dados fora do pulso. 01 - CAMISETA DE MANGA LONGA TERRA MUSCLE Uma camiseta de manga comprida compressiva, confeccionada em tecido leve e elástico que acompanha os movimentos naturais do corpo. Detalhes refletivos garantem visibilidade de 360° em condições de baixa luminosidade. 01 - JAQUETA TÉCNICA DE CORRIDA SOLARE - MASCULINA Uma jaqueta de corrida totalmente impermeabilizada, desenvolvida para treinos em condições de baixa luminosidade, com refletividade de 360° e uma janela funcional no punho para visualização de dispositivos. Sua confecção resistente às intempéries e um capuz dobrável aumentam a adaptabilidade a diferentes condições climáticas.

Roupas interior e exterior femininas: 01 - LUNA PERFORMANCE BRA Sutiã esportivo de duas camadas com costuras laterais seladas para reduzir o atrito e criar um ajuste suave, firme e rente ao corpo. Integrado com a tecnologia WHOOP Any-Wear e um compartimento Any-Wear removível para uso fora do pulso. 01 - LUNA PERFORMANCE SHORT Um calção de alto desempenho confeccionado sem costuras laterais e com barra selada para um caimento impecável e elegante. Feitos com tecido macio e resistente a agachamentos, com detalhes refletivos sutis. Inclui o compartimento removível Any-Wear Pod. 01 - JAQUETA TÉCNICA DE CORRIDA SOLARE - FEMININA Jaqueta estruturada para corrida, desenvolvida para visibilidade de 360° em ambientes com pouca iluminação, apresentando cintura ajustada e abertura no punho para visualização de dispositivos. Totalmente adaptável com capuz dobrável.



"Ao longo dos anos, desenvolvi uma profunda admiração pela WHOOP e pela excelência de seu design, e com o PROJECT TERRAIN quis me concentrar na sensação mútua que se tem ao encontrar outro usuário da WHOOP", disse Samuel Ross, Diretor Criativo Global da WHOOP x SR_A. "Queria garantir que criássemos peças que fossem intencionalmente visíveisàWHOOP e criassem uma nova identidade para o que significa usar um dispositivo WHOOP. No fim, se converte em uma linguagem visual própria para o hardware, com um design atrativo que prioriza o alto desempenho.”

"O PROJECT TERRAIN marca um momento comercial essencial para o estúdio, trazendo ao mercado um sistema de design bem elaborado mediante roupas e produtos que as pessoas podem usar ativamente, treinar e integrar em suas vidas diárias", disse Yi Ng, Cofundador e Diretor Executivo da SR_A.

Para ver imagens da nova coleção, acesse Digital PressKit. Para comprar a coleção, acesse https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/.

Sobre a WHOOP :

A WHOOP oferece uma membresia a itens vestíveis para ajudar as pessoas a viver vidas mais saudáveis ??e longas, que liberam seu potencial extraordinário. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP oferece orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e saúde a longo prazo. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pela FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam o WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem mais de duas horas adicionais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes globais, militares, executivos e artistas, a WHOOP tornou-se um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. A WHOOP foi fundada em 2012 e está sediada em Boston. A empresa arrecadou mais de US$ 400 milhões em capital de risco, faz entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a SR_A:

A SR_A é um estúdio de design internacional que abrange design industrial, design de vestuário e arquitetura, com sede em Londres, Reino Unido, cofundado por Samuel Ross e seu sócio de longa data, Yi Ng.

O estúdio é conhecido por seu estilo visual distinto e ousado, que combina um ethos minimalista com decisões profundamente funcionais que borram as fronteiras entre disciplinas de design.

O estúdio de design recebeu inúmeros reconhecimentos globais, incluindo o Prêmio de Design da LVMH (2019), três British Fashion Awards (2017–2022), dois prêmios EDIDA (2025), o Fuori Salone Awards (2024) e o Design Miami Basel Award de melhor design contemporâneo (2024).

O estúdio de design detém inúmeras patentes no setor de luxo e design, tendo cooperado com parceiros internacionais de longa data, incluindo o grupo LVMH (2019-2026), o grupo Apple (2020-2026), o grupo Nike (2016-2024) e o grupo Inditex (2025).

Os designs da SR_A fazem parte permanentemente de museus globais por meio de aquisições diretas, incluindo The Met, V&A e Design Museum.

Os produtos desenvolvidos variam entre fragrâncias de US$ 200 a relógios Tourbillon de US$ 150 mil.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260312843094/pt/

Taylor (Georgeson) Bonner

whoop@jacktaylorpr.com

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