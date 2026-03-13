Maskan lança empreendimento em Perdizes, zona oeste de SP

Perdizes, bairro localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, reúne infraestrutura urbana consolidada, mobilidade e oferta cultural. A região concentra polos educacionais, equipamentos de entretenimento, como o Allianz Parque, e comércio diversificado, além de registrar o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da capital paulista.

Em 2026, a Linha 6-Laranja do metrô deve iniciar a operação do primeiro trecho entre Brasilândia e Perdizes. A linha terá 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações subterrâneas até São Joaquim, reforçando o eixo Norte–Centro da capital e ampliando a conexão com outras linhas do sistema metroferroviário, com expectativa de reduzir percursos hoje feitos em cerca de 1h30 de ônibus para aproximadamente 23 minutos de metrô.

Carolina Alegre, diretora de incorporação e arquiteta urbanista da incorporadora Maskan, afirma que a nova infraestrutura metroviária tende a reforçar a atratividade de Perdizes no mercado imobiliário. “A Linha 6–Laranja encurta distâncias e integra Perdizes a polos estratégicos, e a mobilidade transforma a forma como as pessoas vivem a cidade. Isso amplia o potencial urbano do bairro e fortalece sua atratividade no médio e longo prazo”.

A diretora de incorporação pontua que a proximidade com eixos de transporte segue como um fator relevante na escolha por moradia, especialmente em bairros estruturados como Perdizes. “Embora a metragem já tenha sido vista como prioridade absoluta em determinados momentos, hoje uma planta bem resolvida em um ponto conectado pode oferecer mais qualidade de vida do que grandes metragens em regiões menos integradas”.

Maskan Perdizes

O empreendimento Maskan Perdizes está localizado na Rua Caetés, 139, nas proximidades da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da futura Linha 6-Laranja do metrô. O lançamento marca o retorno da incorporadora ao bairro. O projeto residencial reúne unidades do tipo studio e apartamentos de um e dois dormitórios, além de mais de 20 áreas de lazer e plantas com proposta de otimização de espaço.

O trecho da Linha 6-Laranja também é conhecido como “Linha das Universidades”, pois diversas estações estarão localizadas no entorno de instituições de ensino superior da capital paulista, como PUC-SP, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Universidade Paulista (Unip) e Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).

Para a arquiteta urbanista da Maskan, a presença de instituições de ensino superior contribui para o dinamismo econômico e imobiliário de Perdizes. “Universidades consolidadas no bairro criam um fluxo permanente de estudantes, professores e profissionais, movimentando o comércio e os serviços no entorno. Esse movimento contínuo gera vitalidade urbana e sustenta uma demanda constante por moradia e investimentos na região”.

O projeto foi desenvolvido com atenção à identidade urbana de Perdizes, bairro já consolidado e com característica residencial singular. “A proposta considera plantas bem resolvidas, boa iluminação natural e integração com o entorno, buscando equilíbrio entre o aproveitamento do terreno e o conforto no dia a dia, em linha com a qualidade de vida associada ao bairro”, conta a arquiteta.

Carolina Alegre ressalta que o projeto também considera o estilo de vida urbano contemporâneo, marcado pela valorização da mobilidade e da praticidade no cotidiano. “A arquitetura também é uma forma de organizar o tempo das pessoas. Morar perto de transporte, universidade, comércio e lazer reduz deslocamentos e gera qualidade de vida. O projeto foi pensado para esse cotidiano mais dinâmico, com áreas comuns que buscam estimular a convivência e praticidade no dia a dia”.

A diretora de incorporação reforça que a combinação entre mobilidade, oferta gastronômica e polos educacionais pode contribuir para consolidar o perfil de Perdizes como um bairro completo para moradia e investimento. “Uma característica muito forte de Perdizes é o dinamismo. Um bairro ativo o tempo todo fortalece a demanda por moradia e investimento, o que impacta diretamente a valorização imobiliária com liquidez e segurança no médio e longo prazo”.

Em publicação, a revista Veja São Paulo destacou Perdizes entre os melhores bairros para investimento imobiliário, considerando a demanda por hospedagem de curta temporada e a proximidade com equipamentos urbanos. O levantamento aponta que infraestrutura, oferta de serviços e atrativos culturais contribuem para a liquidez do mercado e para a procura por acomodações, fatores que sustentam o potencial do bairro como opção de investimento.

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Para mais informações sobre o empreendimento, basta acessar: maskan.com.br/