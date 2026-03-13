HyperLight apresenta moduladores de referência de 145 GHz para possibilitar comunicação de dados de 448 Gbps por canal e desenvolvimento de telecomunicações de 260 GBaud

A HyperLight Corporation, criadora da plataforma TFLN Chiplet™, anunciou hoje o lançamento do seu modulador de intensidade (MI) encapsulado de 145 GHz, expandindo o portfólio de moduladores de alta velocidade da empresa. O novo dispositivo foi criado para largura de banda de modulação ultra-ampla, alta fidelidade de sinal e controle de operação estável, possibilitando detecção direta modulada em intensidade (DDMI) de 448 Gbps por canal, links coerentes de 260 GBaud e sistemas fotônicos de radiofrequência de banda larga.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260312986202/pt/

Fig. 1: HyperLight’s 145 GHz intensity modulator for 448Gbps per lane IMDD and 260GBaud coherent applications, with operational electro-optical bandwidth >145GHz, stable bias control, 0.8 mm-connector; available in O-, C-, and L-bands.

À medida que as taxas de símbolos e os requerimentos de largura de banda analógica seguem aumentando nas interconexões de centrais de dados, na infrasetrutura fotônica impulsionada por IA e nos ambientes de teste laboratorial, os arquitetos de sistema cada vez mais requerem moduladores de intensidade de alto desempenho com largura de banda superior a 130 GHz, mantendo-se, ao mesmo tempo, práticos para a implantação. O MI da HyperLight atende a esses requerimentos com uma largura de banda de mais de 145 GHz, um fator de forma compacto encapsulado e uma interface com conector de radiofrequência de 0,8 mm criada para integração de alta frequência.

O MI encapsulado de 145 GHz é oferecido em várias bandas de comprimento de onda, banda O, C, e L e 1 µm, apoiando cenários amplos de implementação em teste e protótipos de sistema, nos quais a flexibilidade do comprimento de onda é importante. O produto integra fibra óptica de manutenção de polarização (MP) e foi concebido para fornecer alta taxa de extinção, ajudando a melhorar o contraste da modulação e a clareza da medição em fluxos de trabalho exigentes de validação laboratorial e de sistema.

O MI encapsulado de 145 GHz incorpora os circuitos integrados fotônicos (PICs, Photonic Integrated Circuits) de niobato de lítio de filme fino (TFLN, Thin Film Lithium Niobate) qualificados pela Telcordia, que apresentam a confiabilidade líder do setor. Além disso, o MI de 145 GHz foi criado para alta capacidade de potência óptica e de radiofrequência, capacitando casos de uso que promovem o desempenho da modulação de banda larga ao mesmo tempo que mantêm uma operação robusta.

"O setor está indo para além de 100 GHz, e os clientes precisam de moduladores encapsulados nos quais eles podem confiar que tenham essas larguras de banda", afirmou Mian Zhang, CEO da HyperLight. "O desenvolvimento de uma tecnologia fotônica de 145 GHz confiável de ultra-alto desempenho tem sido um grande desafio para o setor. Fabricamos o modulador de intensidade de 145 GHz alavancando a nossa plataforma líder, TFLN Chiplet, que é sustentada em comunicação de dados de alta largura de banda e aplicações de telecomunicações de alto volume. Nossos produtos moduladores encapsulados dão aos clientes acesso antecipado e confiável aos recursos fotônicos de alta largura de banda da próxima geração".

Os MI encapsulados de 145 GHz da HyperLight estão agora disponíveis nas configurações de banda O, C e L. A configuração de banda de 1 µm está disponível para pré-encomenda. Para obter detalhes do produto e informações sobre pedidos, acesse: https://hyperlightcorp.com/products/packaged-modulators

Sobre a HyperLight

A HyperLight fornece soluções fotônicas integradas de alto desempenho baseadas em tecnologia de niobato de lítio de filme fino. A empresa combina as vantagens eletro-ópticas de TFLN com manufatura escalonável, testes e integração para possibilitar os mecanismos ópticos de próxima geração para data centers de IA, redes metropolitanas e de telecomunicações, e mercados fotônicos emergentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260312986202/pt/

Para consultas da mídia, contate: info@hyperlightcorp.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para consultas sobre produtos e serviços, contate: sales@hyperlightcorp.com