Agronegócio tem a melhor reputação corporativa do Brasil

A edição 2025 do SEC Newgate Impact Monitor, estudo global que avalia a percepção pública sobre a reputação corporativa e governamental, aponta um dado que rompe com percepções tradicionais: o setor de Agricultura é hoje o líder em reputação de conduta responsável no Brasil, com 75% de avaliações positivas, superando os setores de Tecnologia (73%) e Supermercados (71%).

Os dados fazem parte de um levantamento global que ouviu 1.012 brasileiros entre agosto e setembro de 2025. O relatório mapeia como a população enxerga o papel das empresas em meio a desafios econômicos e climáticos.

Os dados revelam ainda que, para o público brasileiro, governos e empresas continuam abaixo do esperado no cumprimento de compromissos de ESG (Ambiental, Social e Governança).

Entre os entrevistados, 87% afirmam ter interesse em questões de ESG, mas apenas 40% consideram que as grandes empresas são "abertas e transparentes". Existe um desejo claro de que as empresas tomem posições públicas. 87% acreditam que as empresas devem manifestar-se sobre questões sociais, mesmo que alguns envolvidos estejam descontentes, e 86% defendem essa postura mesmo que a torne impopular junto ao governo.

O estudo identificou também um forte desejo pela proteção da indústria local. A pesquisa revela que 59% dos brasileiros acreditam que as empresas devem fabricar seus produtos no Brasil, mesmo que isso resulte em custos mais altos para o consumidor. Além disso, 78% dos entrevistados afirmam ter uma visão mais positiva de companhias que mantêm sua produção em território nacional.

"O consumidor brasileiro está enviando uma mensagem clara: ele valoriza a origem e a geração de emprego local a ponto de aceitar pagar um prêmio por isso. A 'etiqueta' nacional virou um ativo de reputação inegociável", diz Thyago Matihas, VP de Public Affairs para o Brasill e América Latina da SEC Newgate.

Tecnologia sim, desemprego não

A adoção de Inteligência Artificial pelas empresas é vista com cautela. Para 74% dos entrevistados, as companhias só devem implementar IA em suas operações se isso não tornar os funcionários atuais redundantes. Apenas 22% acham que as grandes empresas estão fazendo o suficiente para garantir que a IA beneficie a todos os stakeholders. Além disso, a proteção da privacidade dos dados pessoais dos clientes é também uma prioridade para 75% das pessoas.

Outros destaques do estudo:

Clima: 88% consideram "altamente importante" que o Brasil faça a transição para energias renováveis, mas 43% avaliam que as grandes empresas ainda fazem "muito pouco" para reduzir emissões.





88% consideram "altamente importante" que o Brasil faça a transição para energias renováveis, mas 43% avaliam que as grandes empresas ainda fazem "muito pouco" para reduzir emissões. Geopolítica: Na visão dos brasileiros, os melhores parceiros internacionais são a China (72% de percepção positiva) e o Japão (70%), superando os Estados Unidos (58%).





Na visão dos brasileiros, os melhores parceiros internacionais são a e o Japão (70%), superando os Estados Unidos (58%). Ativismo: 86% apoiam que empresas se posicionem sobre questões sociais, mesmo que isso as torne impopulares perante o governo.





Sobre a Metodologia

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O SEC Newgate Impact Monitor é uma pesquisa anual que rastreia o sentimento da comunidade global sobre como corporações e governos respondem a desafios de reputação e sustentabilidade. Em 2025, entrevistou mais de 20.000 pessoas em 20 países, sendo 1.012 no Brasil através de questionários online, com cotas representativas de idade, gênero e localização. A margem de erro e os detalhes completos da amostra estão disponíveis no relatório completo.