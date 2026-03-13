A procura por seguro de moto tem sido acompanhada por um conjunto de buscas recorrentes que passam por cotação, preço, seguro de moto, roubo e furto, seguro completo, assistência 24 horas, franquia e indenização. Em conteúdos educativos, os portais Seguroauto.org e Smartia descrevem que essas consultas costumam aparecer quando o motociclista tenta comparar proteção patrimonial e serviços adicionais com o custo final da apólice.



Uma das decisões mais comuns envolve o tipo de cobertura. A Smartia explica que o seguro para motos pode reunir proteções como roubo e furto, colisão, incêndio e coberturas ligadas a danos e serviços, enquanto o SeguroAuto.org também descreve o seguro para motos como um contrato em que o segurado seleciona coberturas e vigência, com possibilidade de incluir assistência.

O termo "seguro roubo e furto" costuma ganhar destaque porque, em algumas propostas, essa modalidade funciona como alternativa mais enxuta, voltada à indenização em caso de subtração do bem, com variações conforme regras do contrato. Em guia específico, a Smartia descreve o seguro roubo e furto como opção buscada por motociclistas que usam a moto no deslocamento urbano e no trabalho, enquanto o SeguroAuto.org detalha fatores que tendem a afetar o prêmio, como região e uso profissional.



Quando a pesquisa é por “quanto custa seguro de moto”, as fontes apontam que não existe valor único. A Smartia reforça que o preço depende de variáveis como perfil do condutor, localidade, modelo e coberturas contratadas, e que a comparação deve considerar condições além do valor final. Em outro conteúdo, o portal Seguroauto.org observa que o uso para motoboy/delivery pode elevar o custo, por alterar a avaliação de risco.



Algumas consultas se concentram em marcas e modelos populares, como “seguro de moto Honda”. Em tabela baseada em simulações, a Smartia apresenta faixas de referência (médias anuais) para diferentes modelos Honda e destaca que os valores variam conforme perfil e região. O conteúdo cita, por exemplo, estimativas para modelos como Biz 125 e CG 160 dentro de intervalos anuais, como forma de ilustrar a dispersão de preços no mercado.

Outra dúvida recorrente é a franquia do seguro de moto, por influenciar o orçamento em sinistros parciais. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) define franquia como a parte do prejuízo que pode ser paga pelo segurado em caso de sinistro, e orientações do setor recomendam observar como o valor é aplicado em cada cobertura prevista na apólice.

No eixo da indenização, cresce a busca por tabela FIPE moto, especialmente quando a apólice utiliza “valor de mercado” como referência. A própria Tabela FIPE informa que seus preços são médias nacionais para pagamento à vista e servem como parâmetro para negociações ou avaliações, com variações possíveis conforme região e condições do veículo. Em contexto de seguros, a leitura do contrato é apontada como essencial para entender qual critério de indenização foi contratado.

Além do preço, as buscas também ocorrem em “como acionar o seguro” e quais documentos costumam ser exigidos em um sinistro. A Smartia descreve etapas como comunicação do evento e envio de documentação, variando conforme o tipo de ocorrência e cobertura, o que tende a explicar o aumento de pesquisas por termos como “sinistro”, “indenização” e “perda total”.

Na etapa de cotação, o interesse por “simular seguro de moto” aparece como tentativa de comparar propostas antes da contratação. Em guia sobre simulação, a Smartia detalha que a análise costuma envolver informações do veículo, perfil e coberturas, e que o resultado pode variar entre seguradoras e modalidades (por exemplo, coberturas mais amplas versus foco em roubo e furto).

Outra frente de pesquisa envolve serviços agregados, como assistência 24h, reboque e suporte em imprevistos. O SeguroAuto.org cita que a assistência pode fazer parte do pacote de proteção e, no mercado regulado, a SUSEP estabelece regras gerais sobre como coberturas e assistências devem constar nas condições contratuais.

Também aparecem buscas ligadas a viagens internacionais com motocicleta. A Economize ON explica que o Seguro Carta Verde é obrigatório para veículos brasileiros (incluindo motos) que circulam em países do Mercosul e que se trata de seguro de responsabilidade civil para danos a terceiros, válido fora do Brasil. O portal diferencia a Carta Verde do seguro nacional e descreve pontos de contratação e documentos normalmente exigidos para apresentação em fiscalizações.

Com esse conjunto de dúvidas, a tendência é que o consumidor pesquise mais termos técnicos antes de decidir, cruzando preço, franquia, tipo de cobertura, indenização e serviços. Nesse cenário, Smartia, SeguroAuto.org e Economize ON aparecem como fontes de orientação ao detalhar modalidades e condições que costumam gerar dúvidas durante a comparação de propostas.