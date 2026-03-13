Inteligência artificial amplia invisibilidade digital

Durante duas décadas, a visibilidade digital foi mensurada por tráfego, ranking e volume de cliques. Estar na primeira página do Google era sinônimo de relevância. Nos últimos dois anos, entretanto, uma mudança silenciosa passou a redesenhar essa lógica: consumidores, tanto no B2C quanto no B2B, deixaram de utilizar apenas palavras-chave em mecanismos tradicionais e passaram a interagir diretamente com plataformas de Inteligência Artificial generativa em busca de respostas completas e contextualizadas.

Assim como o Search Engine Optimization (SEO) redefiniu a visibilidade digital no início dos anos 2000, a busca generativa baseada em inteligência artificial começa a alterar os critérios de reconhecimento e autoridade online.

Consultas mais longas e complexas tornaram-se frequentes. Em vez de navegar por listas de links, usuários recorrem a plataformas de inteligência artificial generativa e assistentes conversacionais para perguntar “Quem é referência em 'determinado setor'?” ou “Qual é a melhor solução para 'um problema específico'?”. "A resposta entregue não é uma relação de páginas, mas uma síntese direta baseada em fontes consideradas confiáveis", explica a estrategista de comunicação Mayra Reis, com mais de 20 anos de atuação em marketing B2B e relações públicas.

Especialistas em comunicação digital apontam que a popularização da inteligência artificial generativa vem alterando a forma como usuários encontram informações e tomam decisões online.

Segundo Mayra Reis, o fenômeno representa uma mudança estrutural na forma como marcas constroem autoridade no ambiente digital e exige uma alteração na forma como empresas estruturam sua comunicação digital. “O fenômeno não está relacionado apenas à presença digital, mas à forma como os algoritmos interpretam autoridade, confiabilidade e recorrência de informações”, explica Mayra Reis.



Esse movimento vem sendo descrito pela profissional como o fenômeno de invisibilidade digital, termo utilizado para caracterizar situações em que empresas deixam de aparecer nas respostas geradas por sistemas de inteligência artificial por não possuírem autoridade semântica suficiente. Para Mayra Reis, a mudança está relacionada à forma como os algoritmos interpretam autoridade: “Quando uma marca não é reconhecida como autoridade dentro de um território temático, ela tende a não aparecer nas respostas sintetizadas pelas plataformas de inteligência artificial”.

O impacto da ausência das marcas nas respostas geradas por IA

“Na era da Inteligência Artificial, marcas que não são citadas tendem a não existir para os consumidores. A reputação não é mais o que se diz sobre si, mas o que a IA repete sobre a organização”, afirma Mayra Reis.

Empresas consolidadas podem deixar de ser mencionadas não por perda de qualidade, mas por não estruturarem sua presença digital de maneira interpretável pelas LLMs (Large Language Models). Mayra Reis, que também é professora de pós-graduação de Marketing Digital na Faculdade Cásper Líbero, explica o que especialistas vêm chamando de “Marketing de Citação”.

"O Marketing de Citação é definido como um conjunto de estratégias de comunicação que busca posicionar organizações como fontes confiáveis e de referência para sistemas de inteligência artificial, por meio da construção de autoridade temática, presença em veículos confiáveis e estruturação semântica do conteúdo."

Vale lembrar que a IA aprende por repetição e confiança. Por isso, o Marketing de Citação espalha informações estratégicas sobre determinada marca em portais de notícias, veículos especializados e ambientes digitais confiáveis. Assim, quando os sistemas de IA processam as informações em milissegundos, o nome da empresa aparece em várias fontes consideradas confiáveis e a IA tende a citar a empresa em sua resposta.

"Hoje, as pessoas pedem indicação de produtos e serviços para a IA. O Marketing de Citação busca reduzir o risco de invisibilidade digital ao posicionar marcas como fontes confiáveis em ambientes digitais. Porque, na era da IA, vence a empresa ou o profissional que é citado", resume Mayra Reis.

A lógica é distinta da otimização para cliques. Em vez de priorizar posicionamento em páginas de resultado, a estratégia passa a focar na construção de autoridade temática, na organização semântica do conteúdo e na validação por terceiros, elementos que aumentam a probabilidade de uma marca ser referenciada em respostas sintetizadas por IA.

Segundo Mayra, a construção de autoridade para sistemas de IA depende de três elementos principais:

Autoridade temática: recorrência e profundidade de determinado tema associado à marca.





recorrência e profundidade de determinado tema associado à marca. Estruturação semântica: conteúdos organizados de forma interpretável por sistemas de Retrieval-Augmented Generation (RAG). Dados claros, FAQs, definições precisas e informação verificável aumentam a probabilidade de citação.





conteúdos organizados de forma interpretável por sistemas de Retrieval-Augmented Generation (RAG). Dados claros, FAQs, definições precisas e informação verificável aumentam a probabilidade de citação. Validação externa: presença em veículos e domínios reconhecidos que reforçam a credibilidade da informação. A Inteligência Artificial confia mais em domínios reconhecidos do que em autopromoção. Espaços conquistados em sites, blogs, revistas segmentadas funcionam como reforço reputacional para os algoritmos.





A especialista afirma que “esse cenário amplia o papel da assessoria de imprensa com IA, estratégia voltada à construção de autoridade digital em ambientes algorítmicos. Ao gerar presença qualificada em veículos confiáveis e estruturar informações de maneira técnica, empresas passam a disputar espaço não apenas no ranking de buscas, mas nas respostas das IAs”.

O fenômeno também se conecta ao avanço da chamada “era do Clique Zero”. Estudos recentes sobre comportamento digital apontam que o avanço da inteligência artificial generativa tende a reduzir a navegação tradicional em páginas de resultados, concentrando grande parte da informação diretamente nas respostas sintetizadas.

“Nesse cenário, gestores B2B e B2C precisam monitorar não apenas o tráfego do site, mas como a empresa é descrita quando um usuário a consulta em uma IA. E, sem o rastro semântico adequado, marcas consolidadas correm o risco da invisibilidade nas recomendações das IAs, que orientam a decisão final do consumidor. Ou seja, a disputa deixa de ser exclusivamente por posição em buscadores e passa a envolver presença qualificada nas respostas sintetizadas”, alerta Mayra Reis.

Ao mesmo tempo, pesquisas recentes indicam que, apesar da rápida adoção da IA e chatbots no atendimento ao cliente, uma parcela expressiva dos consumidores ainda prefere a interação humana. Segundo levantamento da SurveyMonkey, 79% dos americanos preferem interagir com humanos em vez de agentes de IA e 81% acreditam que a IA é usada principalmente para economizar dinheiro e não para melhorar o serviço. As pesquisas sugerem que a Inteligência Artificial vem se consolidando como porta de entrada na jornada de descoberta, enquanto a construção de relacionamento e confiança permanece fortemente associada à interação humana.

A convergência desses fatores sinaliza uma mudança estrutural na comunicação corporativa. A visibilidade digital de uma marca passa a depender não apenas de presença digital, mas da capacidade de ser reconhecida como fonte confiável e citada por sistemas de inteligência artificial que sintetizam informações para milhões de pessoas. Em um ambiente orientado por respostas automatizadas, a ausência na síntese da IA pode significar ausência na decisão.

Sobre a autora: Mayra Reis é estrategista de comunicação especializada em marketing B2B e reputação digital. À frente da Alma Gestão há 12 anos, especialista em Assessoria de Imprensa com IA e Professora da Pós-Graduação na Faculdade Cásper Líbero, a profissional pesquisa os impactos da IA na comunicação corporativa e discute conceitos como invisibilidade digital e Marketing de Citação. Palestrante convidada do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Feira do Empreendedor (2019 e 2022).